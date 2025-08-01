SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Pip Collector
Ryan Averell Tan

Pip Collector

Ryan Averell Tan
0 recensioni
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
FusionMarkets-Live
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
498
Profit Trade:
273 (54.81%)
Loss Trade:
225 (45.18%)
Best Trade:
30.95 USD
Worst Trade:
-32.15 USD
Profitto lordo:
545.91 USD (50 392 pips)
Perdita lorda:
-565.95 USD (54 750 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (16.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
33.39 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
74.73%
Massimo carico di deposito:
8.10%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
-0.23
Long Trade:
244 (49.00%)
Short Trade:
254 (51.00%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-0.04 USD
Profitto medio:
2.00 USD
Perdita media:
-2.52 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-3.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-34.27 USD (3)
Crescita mensile:
-3.63%
Previsione annuale:
-44.01%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21.53 USD
Massimale:
88.49 USD (21.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.63% (88.34 USD)
Per equità:
2.03% (38.30 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 82
GBPAUD 49
USDCAD 44
GBPCAD 37
USDCHF 33
EURCAD 32
EURGBP 27
EURAUD 23
GBPJPY 21
GBPCHF 16
GBPNZD 16
AUDCHF 16
GBPUSD 16
NZDCAD 13
EURCHF 11
CADCHF 11
AUDUSD 11
EURJPY 10
EURUSD 10
CHFJPY 6
USDJPY 6
AUDNZD 3
NZDUSD 3
EURNZD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 14
GBPAUD -11
USDCAD 8
GBPCAD -28
USDCHF -5
EURCAD -31
EURGBP 13
EURAUD -32
GBPJPY 7
GBPCHF -28
GBPNZD 6
AUDCHF 3
GBPUSD -4
NZDCAD 17
EURCHF 6
CADCHF 2
AUDUSD 13
EURJPY 11
EURUSD -1
CHFJPY 0
USDJPY 16
AUDNZD 0
NZDUSD 3
EURNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 1.8K
GBPAUD -1.9K
USDCAD 1.3K
GBPCAD -2.4K
USDCHF -317
EURCAD -2.6K
EURGBP 1.1K
EURAUD -3K
GBPJPY -2.7K
GBPCHF -1.9K
GBPNZD 1.3K
AUDCHF 226
GBPUSD -1
NZDCAD 1.1K
EURCHF 555
CADCHF 248
AUDUSD 1K
EURJPY 1K
EURUSD -9
CHFJPY 95
USDJPY 495
AUDNZD 116
NZDUSD 303
EURNZD -126
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +30.95 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +16.13 USD
Massima perdita consecutiva: -3.47 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 4
Bybit-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.25 × 4
PUPrime-Live
0.86 × 7
ICMarketsSC-MT5-2
2.07 × 1171
ICMarketsSC-MT5
2.18 × 160
ICMarketsSC-MT5-4
2.52 × 264
GOMarketsMU-Live
2.55 × 11
Exness-MT5Real12
2.57 × 14
Pepperstone-MT5-Live01
2.70 × 23
FPMarketsLLC-Live
2.71 × 17
Exness-MT5Real3
3.00 × 1
Exness-MT5Real7
3.56 × 9
ValutradesSeychelles-Live
3.70 × 10
Tickmill-Live
4.00 × 26
RoboForex-ECN
4.06 × 1359
JunoMarkets-Server
4.20 × 5
FusionMarkets-Live
4.40 × 12779
Headway-Real
4.50 × 2
Darwinex-Live
4.83 × 927
CapitalPointTrading-MT5-4
5.10 × 20
Valutrades-Live
5.30 × 10
Alpari-MT5
5.44 × 45
XM.COM-MT5
5.65 × 600
44 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.18 05:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 09:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.47% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Pip Collector
30USD al mese
-1%
0
0
USD
1.8K
USD
20
85%
498
54%
75%
0.96
-0.04
USD
5%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.