- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
831
Profit Trade:
474 (57.03%)
Loss Trade:
357 (42.96%)
Best Trade:
108.80 USD
Worst Trade:
-225.70 USD
Profitto lordo:
4 345.14 USD (538 196 pips)
Perdita lorda:
-5 554.03 USD (606 335 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (64.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
197.52 USD (9)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
31.90%
Massimo carico di deposito:
99.15%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
147
Tempo di attesa medio:
54 minuti
Fattore di recupero:
-0.82
Long Trade:
413 (49.70%)
Short Trade:
418 (50.30%)
Fattore di profitto:
0.78
Profitto previsto:
-1.45 USD
Profitto medio:
9.17 USD
Perdita media:
-15.56 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-431.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-516.84 USD (4)
Crescita mensile:
-85.97%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 259.05 USD
Massimale:
1 477.75 USD (55.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
91.24% (1 477.75 USD)
Per equità:
73.45% (601.90 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|732
|BTCUSD
|39
|USDJPY
|14
|GBPUSD
|14
|EURUSD
|12
|GBPJPY
|5
|NZDUSD
|3
|EURAUD
|3
|USDCAD
|2
|USDCNH
|2
|GBPCAD
|2
|AUDUSD
|1
|ETHUSD
|1
|EURCAD
|1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-1.2K
|BTCUSD
|12
|USDJPY
|-88
|GBPUSD
|49
|EURUSD
|29
|GBPJPY
|-7
|NZDUSD
|22
|EURAUD
|13
|USDCAD
|-5
|USDCNH
|-9
|GBPCAD
|24
|AUDUSD
|0
|ETHUSD
|0
|EURCAD
|-30
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-23K
|BTCUSD
|-44K
|USDJPY
|-1.1K
|GBPUSD
|699
|EURUSD
|567
|GBPJPY
|-55
|NZDUSD
|235
|EURAUD
|196
|USDCAD
|-63
|USDCNH
|-535
|GBPCAD
|347
|AUDUSD
|7
|ETHUSD
|-803
|EURCAD
|-409
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +108.80 USD
Worst Trade: -226 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +64.60 USD
Massima perdita consecutiva: -431.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 4
RinkostMarkets-Live
|0.00 × 1
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
|0.28 × 2511
ICMarketsSC-Live18
|0.35 × 48
ICMarketsSC-Live09
|0.37 × 43
ICMarketsSC-Live02
|0.40 × 5
ICMarketsSC-Live25
|0.44 × 16
ICMarketsSC-Live19
|0.63 × 197
ICMarkets-Live10
|0.67 × 3
Tickmill-Live04
|0.75 × 4
RoboForex-Prime
|0.79 × 14
ICMarketsSC-Live08
|0.98 × 121
ICMarketsSC-Live23
|1.06 × 99
ICMarketsSC-Live04
|1.14 × 1237
ICMarketsSC-Live12
|1.24 × 17
ICMarketsSC-Live07
|1.31 × 2571
ICMarketsSC-Live11
|1.56 × 769
ICMarkets-Live06
|1.62 × 294
ICMarketsSC-Live20
|1.81 × 79
ICMarketsSC-Live31
|1.83 × 30
Exness-Real14
|1.86 × 7
Axi-US06-Live
|1.89 × 62
VantageInternational-Live 4
|1.98 × 85
