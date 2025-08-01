SegnaliSezioni
Tao Guan

GOLD888

Tao Guan
0 recensioni
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 -87%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
831
Profit Trade:
474 (57.03%)
Loss Trade:
357 (42.96%)
Best Trade:
108.80 USD
Worst Trade:
-225.70 USD
Profitto lordo:
4 345.14 USD (538 196 pips)
Perdita lorda:
-5 554.03 USD (606 335 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (64.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
197.52 USD (9)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
31.90%
Massimo carico di deposito:
99.15%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
147
Tempo di attesa medio:
54 minuti
Fattore di recupero:
-0.82
Long Trade:
413 (49.70%)
Short Trade:
418 (50.30%)
Fattore di profitto:
0.78
Profitto previsto:
-1.45 USD
Profitto medio:
9.17 USD
Perdita media:
-15.56 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-431.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-516.84 USD (4)
Crescita mensile:
-85.97%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 259.05 USD
Massimale:
1 477.75 USD (55.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
91.24% (1 477.75 USD)
Per equità:
73.45% (601.90 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 732
BTCUSD 39
USDJPY 14
GBPUSD 14
EURUSD 12
GBPJPY 5
NZDUSD 3
EURAUD 3
USDCAD 2
USDCNH 2
GBPCAD 2
AUDUSD 1
ETHUSD 1
EURCAD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -1.2K
BTCUSD 12
USDJPY -88
GBPUSD 49
EURUSD 29
GBPJPY -7
NZDUSD 22
EURAUD 13
USDCAD -5
USDCNH -9
GBPCAD 24
AUDUSD 0
ETHUSD 0
EURCAD -30
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -23K
BTCUSD -44K
USDJPY -1.1K
GBPUSD 699
EURUSD 567
GBPJPY -55
NZDUSD 235
EURAUD 196
USDCAD -63
USDCNH -535
GBPCAD 347
AUDUSD 7
ETHUSD -803
EURCAD -409
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +108.80 USD
Worst Trade: -226 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +64.60 USD
Massima perdita consecutiva: -431.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live05
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 4
RinkostMarkets-Live
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.28 × 2511
ICMarketsSC-Live18
0.35 × 48
ICMarketsSC-Live09
0.37 × 43
ICMarketsSC-Live02
0.40 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.44 × 16
ICMarketsSC-Live19
0.63 × 197
ICMarkets-Live10
0.67 × 3
Tickmill-Live04
0.75 × 4
RoboForex-Prime
0.79 × 14
ICMarketsSC-Live08
0.98 × 121
ICMarketsSC-Live23
1.06 × 99
ICMarketsSC-Live04
1.14 × 1237
ICMarketsSC-Live12
1.24 × 17
ICMarketsSC-Live07
1.31 × 2571
ICMarketsSC-Live11
1.56 × 769
ICMarkets-Live06
1.62 × 294
ICMarketsSC-Live20
1.81 × 79
ICMarketsSC-Live31
1.83 × 30
Exness-Real14
1.86 × 7
Axi-US06-Live
1.89 × 62
VantageInternational-Live 4
1.98 × 85
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 16:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 14:35
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 22:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 21:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 20:04
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 19:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 18:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 16:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.29 15:12
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 12:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 10:02
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 06:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 14:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 08:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 13:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 04:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 03:20
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 13:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.