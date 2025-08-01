SegnaliSezioni
Sarawut Phumkrajang

Simple 50 EUR

Sarawut Phumkrajang
0 recensioni
Affidabilità
53 settimane
1 / 46 USD
crescita dal 2024 192%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
113
Profit Trade:
78 (69.02%)
Loss Trade:
35 (30.97%)
Best Trade:
14.70 EUR
Worst Trade:
-5.35 EUR
Profitto lordo:
171.55 EUR (20 448 pips)
Perdita lorda:
-76.77 EUR (9 657 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (24.79 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
24.79 EUR (16)
Indice di Sharpe:
0.41
Attività di trading:
70.98%
Massimo carico di deposito:
47.84%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
9.06
Long Trade:
40 (35.40%)
Short Trade:
73 (64.60%)
Fattore di profitto:
2.23
Profitto previsto:
0.84 EUR
Profitto medio:
2.20 EUR
Perdita media:
-2.19 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-3.31 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-10.23 EUR (2)
Crescita mensile:
6.20%
Previsione annuale:
75.18%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 EUR
Massimale:
10.46 EUR (9.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.09% (10.40 EUR)
Per equità:
62.91% (88.13 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZD.r 65
AUDCAD.r 32
NZDCAD.r 16
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZD.r 56
AUDCAD.r 22
NZDCAD.r 31
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZD.r 4.8K
AUDCAD.r 1.8K
NZDCAD.r 4.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14.70 EUR
Worst Trade: -5 EUR
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +24.79 EUR
Massima perdita consecutiva: -3.31 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 19:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 13:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 18:10
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 13:55
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 02:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.08.15 05:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 05:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 03:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 11:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 03:22
Trading operations on the account were performed for only 41 days. This comprises 12.77% of days out of the 321 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Simple 50 EUR
30USD al mese
192%
1
46
USD
145
EUR
53
99%
113
69%
71%
2.23
0.84
EUR
63%
1:500
