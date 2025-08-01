SegnaliSezioni
Dario Saul Ch

Ekate

Dario Saul Ch
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 8%
ADNBrokerCFD-Server
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
719
Profit Trade:
543 (75.52%)
Loss Trade:
176 (24.48%)
Best Trade:
18.18 USD
Worst Trade:
-22.84 USD
Profitto lordo:
1 541.89 USD (1 511 101 pips)
Perdita lorda:
-1 046.41 USD (785 786 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (113.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
133.79 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
5.00%
Massimo carico di deposito:
40.56%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.97
Long Trade:
149 (20.72%)
Short Trade:
570 (79.28%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
0.69 USD
Profitto medio:
2.84 USD
Perdita media:
-5.95 USD
Massime perdite consecutive:
39 (-503.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-503.36 USD (39)
Crescita mensile:
1.26%
Previsione annuale:
15.32%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.50 USD
Massimale:
511.25 USD (8.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.11% (510.77 USD)
Per equità:
9.47% (477.78 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USTEC.b 719
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USTEC.b 495
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USTEC.b 725K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.18 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 39
Massimo profitto consecutivo: +113.38 USD
Massima perdita consecutiva: -503.36 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ADNBrokerCFD-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.09.17 19:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.14 14:32
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 18:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 20:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.05 13:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 08:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 21:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 15:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 07:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 18:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 02:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.01 02:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Ekate
100USD al mese
8%
0
0
USD
4.6K
USD
13
0%
719
75%
5%
1.47
0.69
USD
10%
1:100
