- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 028
Profit Trade:
2 082 (68.75%)
Loss Trade:
946 (31.24%)
Best Trade:
286.81 USD
Worst Trade:
-194.23 USD
Profitto lordo:
11 325.50 USD (34 892 618 pips)
Perdita lorda:
-8 220.70 USD (40 972 550 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (245.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
312.08 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
85.53%
Massimo carico di deposito:
1.54%
Ultimo trade:
50 minuti fa
Trade a settimana:
324
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
5.13
Long Trade:
1 429 (47.19%)
Short Trade:
1 599 (52.81%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
1.03 USD
Profitto medio:
5.44 USD
Perdita media:
-8.69 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-259.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-456.63 USD (4)
Crescita mensile:
5.34%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
83.90 USD
Massimale:
605.69 USD (2.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.53% (605.69 USD)
Per equità:
5.09% (1 204.37 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|3028
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|3.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-6M
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +286.81 USD
Worst Trade: -194 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +245.95 USD
Massima perdita consecutiva: -259.43 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MonetaMarkets-Live 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
14%
0
0
USD
USD
26K
USD
USD
9
100%
3 028
68%
86%
1.37
1.03
USD
USD
5%
1:500