SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Margin Call
Grace Vira Pratiwi

Margin Call

Grace Vira Pratiwi
0 recensioni
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 -44%
ExclusiveMarkets2-Live 2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 308
Profit Trade:
905 (69.18%)
Loss Trade:
403 (30.81%)
Best Trade:
19.62 USD
Worst Trade:
-60.06 USD
Profitto lordo:
2 532.25 USD (217 106 pips)
Perdita lorda:
-2 354.08 USD (196 244 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (89.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
94.94 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
32.27%
Massimo carico di deposito:
58.68%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
67
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.35
Long Trade:
573 (43.81%)
Short Trade:
735 (56.19%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
0.14 USD
Profitto medio:
2.80 USD
Perdita media:
-5.84 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-224.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-224.85 USD (15)
Crescita mensile:
-80.78%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
505.32 USD (44.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
91.22% (505.32 USD)
Per equità:
48.74% (196.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1308
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 178
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 21K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.62 USD
Worst Trade: -60 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +89.11 USD
Massima perdita consecutiva: -224.85 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ExclusiveMarkets2-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ExclusiveMarkets2-Live 2
3.86 × 22
Exness-Real12
4.00 × 2
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.09 08:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 07:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 06:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 05:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.03 07:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.03 07:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 11:09
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 09:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 09:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.61% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 08:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 07:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 05:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.30 04:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.61% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 04:13
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 03:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.61% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 12:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.64% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 10:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 07:37
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 06:37
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Margin Call
99USD al mese
-44%
0
0
USD
89
USD
11
97%
1 308
69%
32%
1.07
0.14
USD
91%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.