- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 308
Profit Trade:
905 (69.18%)
Loss Trade:
403 (30.81%)
Best Trade:
19.62 USD
Worst Trade:
-60.06 USD
Profitto lordo:
2 532.25 USD (217 106 pips)
Perdita lorda:
-2 354.08 USD (196 244 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (89.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
94.94 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
32.27%
Massimo carico di deposito:
58.68%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
67
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.35
Long Trade:
573 (43.81%)
Short Trade:
735 (56.19%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
0.14 USD
Profitto medio:
2.80 USD
Perdita media:
-5.84 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-224.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-224.85 USD (15)
Crescita mensile:
-80.78%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
505.32 USD (44.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
91.22% (505.32 USD)
Per equità:
48.74% (196.46 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1308
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|178
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|21K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.62 USD
Worst Trade: -60 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +89.11 USD
Massima perdita consecutiva: -224.85 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ExclusiveMarkets2-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|3.86 × 22
|
Exness-Real12
|4.00 × 2
