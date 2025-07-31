SegnaliSezioni
Ahmad Hijazi

Hijazi Capital

Ahmad Hijazi
0 recensioni
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
Supreme-Server
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
37
Profit Trade:
20 (54.05%)
Loss Trade:
17 (45.95%)
Best Trade:
15.43 USD
Worst Trade:
-9.64 USD
Profitto lordo:
72.36 USD (5 269 pips)
Perdita lorda:
-82.41 USD (11 171 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (31.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
31.37 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
3.50%
Massimo carico di deposito:
7.32%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.31
Long Trade:
4 (10.81%)
Short Trade:
33 (89.19%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-0.27 USD
Profitto medio:
3.62 USD
Perdita media:
-4.85 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-24.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-24.16 USD (7)
Crescita mensile:
-1.95%
Algo trading:
5%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.02 USD
Massimale:
32.19 USD (4.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.35% (31.77 USD)
Per equità:
0.86% (8.05 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD.t 4
XAUUSD.gc 4
US100.gc 3
USDJPY.gc 3
GBPUSD.gc 3
GBPCHF.t 2
UT100Roll.t 2
AUDJPY.t 2
EURUSD.gc 2
GBPUSD.t 1
NVDA.t 1
EURUSD.t 1
UKOIL.gc 1
GBPCHF.gc 1
US500.gc 1
USDCAD.gc 1
UK100.gc 1
NZDJPY.gc 1
USDCHF.gc 1
USOIL.gc 1
AUDUSD.gc 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD.t -10
XAUUSD.gc -15
US100.gc -5
USDJPY.gc 8
GBPUSD.gc -10
GBPCHF.t -1
UT100Roll.t 0
AUDJPY.t 17
EURUSD.gc 13
GBPUSD.t -6
NVDA.t 4
EURUSD.t 0
UKOIL.gc -5
GBPCHF.gc 0
US500.gc 3
USDCAD.gc 0
UK100.gc 0
NZDJPY.gc 0
USDCHF.gc 3
USOIL.gc -6
AUDUSD.gc 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD.t -253
XAUUSD.gc -1.5K
US100.gc -4.7K
USDJPY.gc 208
GBPUSD.gc -288
GBPCHF.t -23
UT100Roll.t 20
AUDJPY.t 578
EURUSD.gc 308
GBPUSD.t -628
NVDA.t 217
EURUSD.t 1
UKOIL.gc -504
GBPCHF.gc 0
US500.gc 1.1K
USDCAD.gc 1
UK100.gc -20
NZDJPY.gc 18
USDCHF.gc 112
USOIL.gc -558
AUDUSD.gc -32
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.43 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +31.37 USD
Massima perdita consecutiva: -24.16 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Supreme-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Welcome to Hijazi Capital. You will be taking the exact trades as I am. You win, I win. You Loose, I Loose. Strict Risk Parameters are set in place. Do not modify any open position.
Non ci sono recensioni
2025.09.23 12:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 12:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 06:48
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.18 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 16:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.08 15:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 12:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.12 16:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.08% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.08 19:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 13:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 12:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 11:45
Share of trading days is too low
2025.08.04 11:45
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.31 11:50
Trading operations on the account were performed for only 15 days. This comprises 14.42% of days out of the 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 11:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
