Trade:
37
Profit Trade:
20 (54.05%)
Loss Trade:
17 (45.95%)
Best Trade:
15.43 USD
Worst Trade:
-9.64 USD
Profitto lordo:
72.36 USD (5 269 pips)
Perdita lorda:
-82.41 USD (11 171 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (31.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
31.37 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
3.50%
Massimo carico di deposito:
7.32%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.31
Long Trade:
4 (10.81%)
Short Trade:
33 (89.19%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-0.27 USD
Profitto medio:
3.62 USD
Perdita media:
-4.85 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-24.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-24.16 USD (7)
Crescita mensile:
-1.95%
Algo trading:
5%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.02 USD
Massimale:
32.19 USD (4.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.35% (31.77 USD)
Per equità:
0.86% (8.05 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD.t
|4
|XAUUSD.gc
|4
|US100.gc
|3
|USDJPY.gc
|3
|GBPUSD.gc
|3
|GBPCHF.t
|2
|UT100Roll.t
|2
|AUDJPY.t
|2
|EURUSD.gc
|2
|GBPUSD.t
|1
|NVDA.t
|1
|EURUSD.t
|1
|UKOIL.gc
|1
|GBPCHF.gc
|1
|US500.gc
|1
|USDCAD.gc
|1
|UK100.gc
|1
|NZDJPY.gc
|1
|USDCHF.gc
|1
|USOIL.gc
|1
|AUDUSD.gc
|1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD.t
|-10
|XAUUSD.gc
|-15
|US100.gc
|-5
|USDJPY.gc
|8
|GBPUSD.gc
|-10
|GBPCHF.t
|-1
|UT100Roll.t
|0
|AUDJPY.t
|17
|EURUSD.gc
|13
|GBPUSD.t
|-6
|NVDA.t
|4
|EURUSD.t
|0
|UKOIL.gc
|-5
|GBPCHF.gc
|0
|US500.gc
|3
|USDCAD.gc
|0
|UK100.gc
|0
|NZDJPY.gc
|0
|USDCHF.gc
|3
|USOIL.gc
|-6
|AUDUSD.gc
|0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD.t
|-253
|XAUUSD.gc
|-1.5K
|US100.gc
|-4.7K
|USDJPY.gc
|208
|GBPUSD.gc
|-288
|GBPCHF.t
|-23
|UT100Roll.t
|20
|AUDJPY.t
|578
|EURUSD.gc
|308
|GBPUSD.t
|-628
|NVDA.t
|217
|EURUSD.t
|1
|UKOIL.gc
|-504
|GBPCHF.gc
|0
|US500.gc
|1.1K
|USDCAD.gc
|1
|UK100.gc
|-20
|NZDJPY.gc
|18
|USDCHF.gc
|112
|USOIL.gc
|-558
|AUDUSD.gc
|-32
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Best Trade: +15.43 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +31.37 USD
Massima perdita consecutiva: -24.16 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Supreme-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Welcome to Hijazi Capital. You will be taking the exact trades as I am. You win, I win. You Loose, I Loose. Strict Risk Parameters are set in place. Do not modify any open position.
