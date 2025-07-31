- Crescita
Trade:
105
Profit Trade:
69 (65.71%)
Loss Trade:
36 (34.29%)
Best Trade:
17.98 USD
Worst Trade:
-26.80 USD
Profitto lordo:
468.17 USD (19 588 pips)
Perdita lorda:
-234.81 USD (9 405 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (68.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
74.88 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
2.54%
Massimo carico di deposito:
40.59%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
5.52
Long Trade:
59 (56.19%)
Short Trade:
46 (43.81%)
Fattore di profitto:
1.99
Profitto previsto:
2.22 USD
Profitto medio:
6.79 USD
Perdita media:
-6.52 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-42.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-42.28 USD (3)
Crescita mensile:
27.37%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.31 USD
Massimale:
42.28 USD (11.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.92% (42.28 USD)
Per equità:
26.75% (85.54 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|101
|EURUSD.i
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|233
|EURUSD.i
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|10K
|EURUSD.i
|90
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +17.98 USD
Worst Trade: -27 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +68.91 USD
Massima perdita consecutiva: -42.28 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EightcapLtd-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|1.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|1.44 × 131
|
EightcapLtd-Real-4
|1.77 × 2370
|
VantageFX-Live 1
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.86 × 73
|
EightcapLtd-Real2
|3.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|3.00 × 12
|
Exness-Real2
|5.65 × 111
|
RoboForex-Pro-5
|7.00 × 924
|
XMGlobal-Real 8
|12.67 × 460
