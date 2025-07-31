- Crescita
Trade:
112
Profit Trade:
97 (86.60%)
Loss Trade:
15 (13.39%)
Best Trade:
38.52 USD
Worst Trade:
-68.58 USD
Profitto lordo:
894.17 USD (156 556 pips)
Perdita lorda:
-399.10 USD (137 638 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (213.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
213.09 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
40.88%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
2.50
Long Trade:
38 (33.93%)
Short Trade:
74 (66.07%)
Fattore di profitto:
2.24
Profitto previsto:
4.42 USD
Profitto medio:
9.22 USD
Perdita media:
-26.61 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-109.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-109.78 USD (3)
Crescita mensile:
49.63%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
198.11 USD (34.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.80% (198.11 USD)
Per equità:
47.82% (346.41 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|33
|EURUSD
|29
|XAUUSD
|20
|EURGBP
|16
|USDJPY
|14
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|196
|EURUSD
|170
|XAUUSD
|0
|EURGBP
|76
|USDJPY
|54
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|6K
|EURUSD
|7.2K
|XAUUSD
|90
|EURGBP
|2.2K
|USDJPY
|3.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +38.52 USD
Worst Trade: -69 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +213.09 USD
Massima perdita consecutiva: -109.78 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
BenchMark-Real
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 7
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 2
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 5
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 5
|
AM-Live2
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 20
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 30
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 4
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 3
No Risk Strategy i follow Trends and open and trade based on support and resistance.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
135%
0
0
USD
USD
861
USD
USD
13
0%
112
86%
100%
2.24
4.42
USD
USD
48%
1:200