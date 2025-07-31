SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / No Risk Strategy
Md Ekramul Hasan

No Risk Strategy

Md Ekramul Hasan
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 135%
Exness-Real
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
112
Profit Trade:
97 (86.60%)
Loss Trade:
15 (13.39%)
Best Trade:
38.52 USD
Worst Trade:
-68.58 USD
Profitto lordo:
894.17 USD (156 556 pips)
Perdita lorda:
-399.10 USD (137 638 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (213.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
213.09 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
40.88%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
2.50
Long Trade:
38 (33.93%)
Short Trade:
74 (66.07%)
Fattore di profitto:
2.24
Profitto previsto:
4.42 USD
Profitto medio:
9.22 USD
Perdita media:
-26.61 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-109.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-109.78 USD (3)
Crescita mensile:
49.63%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
198.11 USD (34.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.80% (198.11 USD)
Per equità:
47.82% (346.41 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 33
EURUSD 29
XAUUSD 20
EURGBP 16
USDJPY 14
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 196
EURUSD 170
XAUUSD 0
EURGBP 76
USDJPY 54
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 6K
EURUSD 7.2K
XAUUSD 90
EURGBP 2.2K
USDJPY 3.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +38.52 USD
Worst Trade: -69 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +213.09 USD
Massima perdita consecutiva: -109.78 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Eightcap-Real
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
BenchMark-Real
0.00 × 1
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
TitanFX-Demo01
0.00 × 7
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 19
ICMarkets-Live07
0.00 × 2
NgelPartners-Live
0.00 × 1
OANDA-v20 Live
0.00 × 5
Just2Trade-Real2
0.00 × 5
AM-Live2
0.00 × 3
ICMarkets-Live08
0.00 × 2
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 20
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 30
VantageInternational-Live 16
0.00 × 4
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 3
531 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
No Risk Strategy i follow Trends and open and trade based on support and resistance. 
Non ci sono recensioni
2025.09.24 09:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 16:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 15:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 13:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 11:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 08:44
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 07:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 19:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 04:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.09 12:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 10:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 12:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 14:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 13:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 18:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 11:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
No Risk Strategy
30USD al mese
135%
0
0
USD
861
USD
13
0%
112
86%
100%
2.24
4.42
USD
48%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.