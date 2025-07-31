- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
85
Profit Trade:
64 (75.29%)
Loss Trade:
21 (24.71%)
Best Trade:
44.50 USD
Worst Trade:
-56.36 USD
Profitto lordo:
475.60 USD (267 341 pips)
Perdita lorda:
-308.61 USD (125 051 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (135.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
135.37 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
18.79%
Massimo carico di deposito:
5.80%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.17
Long Trade:
36 (42.35%)
Short Trade:
49 (57.65%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
1.96 USD
Profitto medio:
7.43 USD
Perdita media:
-14.70 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-89.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-89.73 USD (4)
Crescita mensile:
4.02%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.35 USD
Massimale:
142.32 USD (6.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.74% (141.97 USD)
Per equità:
3.14% (63.55 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|BTCUSD
|15
|EURAUD
|11
|USDJPY
|8
|EURUSD
|7
|GBPJPY
|7
|GBPUSD
|5
|GBPAUD
|3
|NZDUSD
|2
|NZDJPY
|2
|AUDUSD
|2
|EURJPY
|2
|XAGUSD
|2
|USDCHF
|1
|CHFJPY
|1
|EURNZD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|34
|BTCUSD
|55
|EURAUD
|-5
|USDJPY
|-11
|EURUSD
|41
|GBPJPY
|-12
|GBPUSD
|3
|GBPAUD
|-9
|NZDUSD
|-8
|NZDJPY
|-6
|AUDUSD
|8
|EURJPY
|7
|XAGUSD
|66
|USDCHF
|20
|CHFJPY
|0
|EURNZD
|-14
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|7.9K
|BTCUSD
|134K
|EURAUD
|35
|USDJPY
|-240
|EURUSD
|854
|GBPJPY
|-189
|GBPUSD
|105
|GBPAUD
|-233
|NZDUSD
|-143
|NZDJPY
|-144
|AUDUSD
|170
|EURJPY
|239
|XAGUSD
|302
|USDCHF
|331
|CHFJPY
|3
|EURNZD
|-465
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +44.50 USD
Worst Trade: -56 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +135.37 USD
Massima perdita consecutiva: -89.73 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.57 × 936
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.90 × 21
|
FPMarketsLLC-Live
|1.13 × 53
|
Exness-MT5Real15
|1.20 × 398
|
ICTrading-MT5-4
|1.22 × 226
|
GOMarketsMU-Live
|1.50 × 26
|
Exness-MT5Real12
|1.57 × 156
|
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|2.00 × 2
|
OctaFX-Real2
|3.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.67 × 378
|
Exness-MT5Real11
|4.00 × 11
|
Exness-MT5Real6
|5.35 × 63
|
Ava-Real 1-MT5
|5.42 × 19
|
VantageInternational-Live
|5.71 × 154
|
Exness-MT5Real
|5.82 × 155
|
Exness-MT5Real3
|5.92 × 36
|
Weltrade-Real
|6.09 × 111
|
ZeroMarkets-Live-1
|6.14 × 192
|
ActivTradesCorp-Server
|6.14 × 7
16 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
💫🍬🍬We Provide 🍬🍬💫
💹Expert Trader
💹Very Low SL
💹Auto Copy Trading
💹90% Accuracy of Trading
💹Real Passive income
💹Custom Fixed lot use
💹+10 Years of Experience
Telegram __ Admin & Owner:
Channel Link : https://t.me/+whhVBGiw8qo3NDRl
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
8%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
9
0%
85
75%
19%
1.54
1.96
USD
USD
7%
1:500