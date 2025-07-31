SegnaliSezioni
Md Hasanuzzaman Khan

Surepips47

Md Hasanuzzaman Khan
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 8%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
85
Profit Trade:
64 (75.29%)
Loss Trade:
21 (24.71%)
Best Trade:
44.50 USD
Worst Trade:
-56.36 USD
Profitto lordo:
475.60 USD (267 341 pips)
Perdita lorda:
-308.61 USD (125 051 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (135.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
135.37 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
18.79%
Massimo carico di deposito:
5.80%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.17
Long Trade:
36 (42.35%)
Short Trade:
49 (57.65%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
1.96 USD
Profitto medio:
7.43 USD
Perdita media:
-14.70 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-89.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-89.73 USD (4)
Crescita mensile:
4.02%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.35 USD
Massimale:
142.32 USD (6.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.74% (141.97 USD)
Per equità:
3.14% (63.55 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 16
BTCUSD 15
EURAUD 11
USDJPY 8
EURUSD 7
GBPJPY 7
GBPUSD 5
GBPAUD 3
NZDUSD 2
NZDJPY 2
AUDUSD 2
EURJPY 2
XAGUSD 2
USDCHF 1
CHFJPY 1
EURNZD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 34
BTCUSD 55
EURAUD -5
USDJPY -11
EURUSD 41
GBPJPY -12
GBPUSD 3
GBPAUD -9
NZDUSD -8
NZDJPY -6
AUDUSD 8
EURJPY 7
XAGUSD 66
USDCHF 20
CHFJPY 0
EURNZD -14
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 7.9K
BTCUSD 134K
EURAUD 35
USDJPY -240
EURUSD 854
GBPJPY -189
GBPUSD 105
GBPAUD -233
NZDUSD -143
NZDJPY -144
AUDUSD 170
EURJPY 239
XAGUSD 302
USDCHF 331
CHFJPY 3
EURNZD -465
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +44.50 USD
Worst Trade: -56 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +135.37 USD
Massima perdita consecutiva: -89.73 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
FXView-Live
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.57 × 936
ForexClub-MT5 Real Server
0.90 × 21
FPMarketsLLC-Live
1.13 × 53
Exness-MT5Real15
1.20 × 398
ICTrading-MT5-4
1.22 × 226
GOMarketsMU-Live
1.50 × 26
Exness-MT5Real12
1.57 × 156
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.00 × 2
OctaFX-Real2
3.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
3.67 × 378
Exness-MT5Real11
4.00 × 11
Exness-MT5Real6
5.35 × 63
Ava-Real 1-MT5
5.42 × 19
VantageInternational-Live
5.71 × 154
Exness-MT5Real
5.82 × 155
Exness-MT5Real3
5.92 × 36
Weltrade-Real
6.09 × 111
ZeroMarkets-Live-1
6.14 × 192
ActivTradesCorp-Server
6.14 × 7
16 più
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Surepips47
50USD al mese
8%
0
0
USD
2.1K
USD
9
0%
85
75%
19%
1.54
1.96
USD
7%
1:500
