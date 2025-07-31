SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / HG 28 Currency Pair XM
You Ming Xing

HG 28 Currency Pair XM

You Ming Xing
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 10%
XMGlobal-Real 6
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
84
Profit Trade:
41 (48.80%)
Loss Trade:
43 (51.19%)
Best Trade:
18.35 USD
Worst Trade:
-18.30 USD
Profitto lordo:
260.44 USD (23 329 pips)
Perdita lorda:
-194.71 USD (14 922 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (75.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
75.53 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
70.52%
Massimo carico di deposito:
4.79%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.23
Long Trade:
39 (46.43%)
Short Trade:
45 (53.57%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
0.78 USD
Profitto medio:
6.35 USD
Perdita media:
-4.53 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-20.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-52.72 USD (4)
Crescita mensile:
0.44%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
53.49 USD (7.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.97% (47.17 USD)
Per equità:
4.77% (38.88 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD# 11
USDJPY# 9
AUDUSD# 9
NZDUSD# 9
USDCHF# 5
AUDJPY# 5
AUDCHF# 4
EURAUD# 4
CADJPY# 3
GBPUSD# 3
NZDJPY# 3
GBPCHF# 3
CADCHF# 3
NZDCAD# 3
EURCAD# 2
CHFJPY# 2
NZDCHF# 2
AUDCAD# 1
GBPJPY# 1
EURJPY# 1
GBPCAD# 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD# 19
USDJPY# 49
AUDUSD# -30
NZDUSD# -17
USDCHF# 39
AUDJPY# 12
AUDCHF# -5
EURAUD# 7
CADJPY# 20
GBPUSD# -12
NZDJPY# 5
GBPCHF# -12
CADCHF# 4
NZDCAD# -17
EURCAD# 19
CHFJPY# -3
NZDCHF# -13
AUDCAD# 2
GBPJPY# 7
EURJPY# -3
GBPCAD# -5
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD# 2.1K
USDJPY# 4.1K
AUDUSD# -1.3K
NZDUSD# -935
USDCHF# 2.2K
AUDJPY# 983
AUDCHF# -162
EURAUD# 580
CADJPY# 2K
GBPUSD# -1.2K
NZDJPY# 518
GBPCHF# -463
CADCHF# 167
NZDCAD# -1.5K
EURCAD# 2.6K
CHFJPY# -428
NZDCHF# -500
AUDCAD# 270
GBPJPY# 489
EURJPY# -415
GBPCAD# -659
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.35 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +75.53 USD
Massima perdita consecutiva: -20.53 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.08.19 21:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.15 09:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.15 08:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.14 12:14
No swaps are charged on the signal account
2025.08.01 14:51
Share of trading days is too low
2025.08.01 14:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.01 14:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 13:51
Share of trading days is too low
2025.08.01 13:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.01 13:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.31 02:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 02:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 02:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.31 02:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.31 02:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
HG 28 Currency Pair XM
99USD al mese
10%
0
0
USD
794
USD
8
100%
84
48%
71%
1.33
0.78
USD
7%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.