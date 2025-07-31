SegnaliSezioni
Nguyen Tuan Huy Le

GOLDFISH

Nguyen Tuan Huy Le
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
NeotechFinancialServices-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
45
Profit Trade:
21 (46.66%)
Loss Trade:
24 (53.33%)
Best Trade:
27.07 USD
Worst Trade:
-41.05 USD
Profitto lordo:
231.39 USD (8 947 pips)
Perdita lorda:
-203.40 USD (6 625 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (37.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
51.95 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
58.64%
Massimo carico di deposito:
10.42%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.51
Long Trade:
21 (46.67%)
Short Trade:
24 (53.33%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
0.62 USD
Profitto medio:
11.02 USD
Perdita media:
-8.48 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-46.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-52.42 USD (4)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
24.33 USD
Massimale:
54.52 USD (1.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.76% (53.26 USD)
Per equità:
43.07% (860.28 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 9
EURAUD 6
AUDCAD 5
USDCAD 4
EURUSD 4
CADJPY 2
USDJPY 2
EURCAD 2
AUDUSD 2
EURNZD 2
NZDJPY 2
GBPAUD 2
XAUUSD 2
USDCHF 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 5
EURAUD -39
AUDCAD 62
USDCAD -32
EURUSD -46
CADJPY -1
USDJPY 24
EURCAD -8
AUDUSD 16
EURNZD 30
NZDJPY 29
GBPAUD 1
XAUUSD -4
USDCHF -4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 381
EURAUD -2K
AUDCAD 1.8K
USDCAD -835
EURUSD -1.5K
CADJPY -23
USDJPY 1.2K
EURCAD -322
AUDUSD 542
EURNZD 1.7K
NZDJPY 1.4K
GBPAUD 76
XAUUSD -14
USDCHF -109
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +27.07 USD
Worst Trade: -41 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +37.28 USD
Massima perdita consecutiva: -46.79 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live02
0.00 × 1
InnoNetSolutions-Server01
0.31 × 39
Exness-MT5Real12
0.55 × 11
Exness-MT5Real7
0.83 × 6
TradeMaxGlobal-Live
1.00 × 7
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
Coinexx-Live
1.00 × 2
Exness-MT5Real5
2.44 × 706
RoboForex-ECN
2.52 × 720
ICMarketsEU-MT5-5
3.11 × 18
STARTRADERFinancial-Live
3.28 × 36
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.50 × 2
VantageInternational-Live 4
3.91 × 121
DooTechnology-Live
3.95 × 58
Earnex-Trade
4.00 × 283
LiteFinance-MT5-Live
4.53 × 124
FBS-Real
4.88 × 16
Exness-MT5Real11
4.90 × 414
Exness-MT5Real2
4.90 × 100
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
43 più
Tightly risk managed accounts drawdown below 10%


Non ci sono recensioni
2025.10.07 07:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 10:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 14:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 01:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 10:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 21:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 13:56
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.02 13:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.27% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 09:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 16:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.18 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 03:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 01:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.