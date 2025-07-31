SegnaliSezioni
Vinicius Ribeiro Ferreira

Pacific Cross Trader

Vinicius Ribeiro Ferreira
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 39%
CapitalPointTrading-Live29
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
233
Profit Trade:
214 (91.84%)
Loss Trade:
19 (8.15%)
Best Trade:
45.97 USD
Worst Trade:
-45.37 USD
Profitto lordo:
331.76 USD (11 479 pips)
Perdita lorda:
-156.09 USD (5 507 pips)
Vincite massime consecutive:
63 (27.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
86.01 USD (36)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
83.87%
Massimo carico di deposito:
25.11%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
3.87
Long Trade:
108 (46.35%)
Short Trade:
125 (53.65%)
Fattore di profitto:
2.13
Profitto previsto:
0.75 USD
Profitto medio:
1.55 USD
Perdita media:
-8.22 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-0.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-45.37 USD (1)
Crescita mensile:
11.60%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
45.37 USD (19.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.56% (3.46 USD)
Per equità:
35.90% (471.73 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 90
NZDCAD 55
AUDCAD 51
AUDNZD 37
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 105
NZDCAD 29
AUDCAD 22
AUDNZD 19
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 3.2K
NZDCAD 381
AUDCAD 1K
AUDNZD 1.5K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +45.97 USD
Worst Trade: -45 USD
Vincite massime consecutive: 36
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +27.39 USD
Massima perdita consecutiva: -0.13 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-Live29" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Descrizione:

Una strategia specializzata che combina il dinamismo dei cross del Pacifico con la stabilità del mercato globale.


Punti Salienti della Strategia:

  • Focus Specialistico: Le operazioni si concentrano sui cross di AUD, NZD e CAD, mentre l'EUR/USD funge da ancora del portafoglio.

  • Rischio Definito: Uno Stop Loss obbligatorio e un dimensionamento del lotto conservativo vengono applicati al 100% di tutte le operazioni.

  • Gestione Pura: Ogni operazione è a sé stante. Non vengono utilizzate tecniche di recupero né aumenti artificiali dell'esposizione al rischio.

  • Approccio Professionale: Ideale per gli investitori che cercano una crescita costante con un rischio calcolato.


Configurazione Ottimale:

  • Capitale Minimo: $500 USD

  • Broker: IC Markets (Conto Raw Spread)

  • VPS: Essenziale per una performance ottimale


Diversifica il tuo portafoglio con una strategia intelligente e mirata.

Non ci sono recensioni
2025.08.01 12:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.31 00:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.31 00:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
