- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|90
|NZDCAD
|55
|AUDCAD
|51
|AUDNZD
|37
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|105
|NZDCAD
|29
|AUDCAD
|22
|AUDNZD
|19
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|3.2K
|NZDCAD
|381
|AUDCAD
|1K
|AUDNZD
|1.5K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-Live29" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Descrizione:
Una strategia specializzata che combina il dinamismo dei cross del Pacifico con la stabilità del mercato globale.
Punti Salienti della Strategia:
-
Focus Specialistico: Le operazioni si concentrano sui cross di AUD, NZD e CAD, mentre l'EUR/USD funge da ancora del portafoglio.
-
Rischio Definito: Uno Stop Loss obbligatorio e un dimensionamento del lotto conservativo vengono applicati al 100% di tutte le operazioni.
-
Gestione Pura: Ogni operazione è a sé stante. Non vengono utilizzate tecniche di recupero né aumenti artificiali dell'esposizione al rischio.
-
Approccio Professionale: Ideale per gli investitori che cercano una crescita costante con un rischio calcolato.
Configurazione Ottimale:
-
Capitale Minimo: $500 USD
-
Broker: IC Markets (Conto Raw Spread)
-
VPS: Essenziale per una performance ottimale
Diversifica il tuo portafoglio con una strategia intelligente e mirata.
