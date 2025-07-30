SegnaliSezioni
Baltazar Domingo Godoy Saez

SmartFibo

Baltazar Domingo Godoy Saez
0 recensioni
Affidabilità
27 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 89%
RadexMarkets-Real 6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
523
Profit Trade:
481 (91.96%)
Loss Trade:
42 (8.03%)
Best Trade:
18.05 USD
Worst Trade:
-32.85 USD
Profitto lordo:
994.01 USD (82 835 pips)
Perdita lorda:
-125.84 USD (7 779 pips)
Vincite massime consecutive:
58 (104.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
104.09 USD (58)
Indice di Sharpe:
0.55
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.59%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
26.43
Long Trade:
297 (56.79%)
Short Trade:
226 (43.21%)
Fattore di profitto:
7.90
Profitto previsto:
1.66 USD
Profitto medio:
2.07 USD
Perdita media:
-3.00 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-9.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-32.85 USD (1)
Crescita mensile:
6.95%
Previsione annuale:
84.36%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
32.85 USD (2.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.67% (32.85 USD)
Per equità:
30.88% (474.06 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 523
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 868
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 75K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.05 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 58
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +104.09 USD
Massima perdita consecutiva: -9.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RadexMarkets-Real 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BroctagonPrimeMarkets-Live
0.00 × 39
www.smartfibo.com is a trading company with 5 years trayectory and over 1,000 clients worldwide. With cutting edge technollogy it became leader in the market, with automatic systems designed not only for profit but to protect our clients' capital. Average return 10% monthly. EURUSD Lot 0.01-0.05
Join our welcome group for support and questions resolution at https://chat.whatsapp.com/LE0hfsBbF5O8fdTC3SV1ed


Non ci sono recensioni
2025.08.13 11:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 09:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.