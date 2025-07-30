- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
523
Profit Trade:
481 (91.96%)
Loss Trade:
42 (8.03%)
Best Trade:
18.05 USD
Worst Trade:
-32.85 USD
Profitto lordo:
994.01 USD (82 835 pips)
Perdita lorda:
-125.84 USD (7 779 pips)
Vincite massime consecutive:
58 (104.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
104.09 USD (58)
Indice di Sharpe:
0.55
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.59%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
26.43
Long Trade:
297 (56.79%)
Short Trade:
226 (43.21%)
Fattore di profitto:
7.90
Profitto previsto:
1.66 USD
Profitto medio:
2.07 USD
Perdita media:
-3.00 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-9.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-32.85 USD (1)
Crescita mensile:
6.95%
Previsione annuale:
84.36%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
32.85 USD (2.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.67% (32.85 USD)
Per equità:
30.88% (474.06 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|523
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|868
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|75K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18.05 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 58
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +104.09 USD
Massima perdita consecutiva: -9.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RadexMarkets-Real 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BroctagonPrimeMarkets-Live
|0.00 × 39
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
89%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
27
83%
523
91%
100%
7.89
1.66
USD
USD
31%
1:500