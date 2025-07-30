SegnaliSezioni
Alireza Eyvazi

Daily Pipes

Alireza Eyvazi
0 recensioni
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -65%
Swissquote-Server
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
101
Profit Trade:
39 (38.61%)
Loss Trade:
62 (61.39%)
Best Trade:
151.68 CHF
Worst Trade:
-170.27 CHF
Profitto lordo:
2 109.68 CHF (53 267 pips)
Perdita lorda:
-3 870.60 CHF (122 436 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (182.05 CHF)
Massimo profitto consecutivo:
373.25 CHF (4)
Indice di Sharpe:
-0.22
Attività di trading:
34.88%
Massimo carico di deposito:
103.72%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.99
Long Trade:
47 (46.53%)
Short Trade:
54 (53.47%)
Fattore di profitto:
0.55
Profitto previsto:
-17.43 CHF
Profitto medio:
54.09 CHF
Perdita media:
-62.43 CHF
Massime perdite consecutive:
9 (-450.92 CHF)
Massima perdita consecutiva:
-488.41 CHF (6)
Crescita mensile:
-25.09%
Algo trading:
3%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 760.92 CHF
Massimale:
1 779.68 CHF (88.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
65.12% (1 779.68 CHF)
Per equità:
15.63% (160.08 CHF)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 21
#DE40 13
GBPUSD 13
OILUSD 13
XAGUSD 11
USDJPY 10
#NAS100 9
XAUUSD 6
#US30 3
NZDUSD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -232
#DE40 -441
GBPUSD -266
OILUSD 405
XAGUSD -199
USDJPY -193
#NAS100 -653
XAUUSD 89
#US30 -196
NZDUSD -140
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -304
#DE40 -30K
GBPUSD -44
OILUSD 1.9K
XAGUSD -3.7K
USDJPY -351
#NAS100 -28K
XAUUSD 14K
#US30 -23K
NZDUSD -466
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +151.68 CHF
Worst Trade: -170 CHF
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +182.05 CHF
Massima perdita consecutiva: -450.92 CHF

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Swissquote-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 7
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 6
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.03 × 35
SwissquoteLtd-Server
0.31 × 621
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
Pepperstone-MT5-Live01
0.45 × 264
ForexTimeFXTM-MT5
0.63 × 35
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ForexTime-MT5
0.71 × 8122
Swissquote-Server
2.26 × 17483
FxPro-ECN
3.79 × 29
Alpari-MT5
4.00 × 2
Non ci sono recensioni
2025.08.19 15:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.08 09:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.30 17:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.30 17:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
