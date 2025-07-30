- Crescita
Trade:
101
Profit Trade:
39 (38.61%)
Loss Trade:
62 (61.39%)
Best Trade:
151.68 CHF
Worst Trade:
-170.27 CHF
Profitto lordo:
2 109.68 CHF (53 267 pips)
Perdita lorda:
-3 870.60 CHF (122 436 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (182.05 CHF)
Massimo profitto consecutivo:
373.25 CHF (4)
Indice di Sharpe:
-0.22
Attività di trading:
34.88%
Massimo carico di deposito:
103.72%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.99
Long Trade:
47 (46.53%)
Short Trade:
54 (53.47%)
Fattore di profitto:
0.55
Profitto previsto:
-17.43 CHF
Profitto medio:
54.09 CHF
Perdita media:
-62.43 CHF
Massime perdite consecutive:
9 (-450.92 CHF)
Massima perdita consecutiva:
-488.41 CHF (6)
Crescita mensile:
-25.09%
Algo trading:
3%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 760.92 CHF
Massimale:
1 779.68 CHF (88.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
65.12% (1 779.68 CHF)
Per equità:
15.63% (160.08 CHF)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|21
|#DE40
|13
|GBPUSD
|13
|OILUSD
|13
|XAGUSD
|11
|USDJPY
|10
|#NAS100
|9
|XAUUSD
|6
|#US30
|3
|NZDUSD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-232
|#DE40
|-441
|GBPUSD
|-266
|OILUSD
|405
|XAGUSD
|-199
|USDJPY
|-193
|#NAS100
|-653
|XAUUSD
|89
|#US30
|-196
|NZDUSD
|-140
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-304
|#DE40
|-30K
|GBPUSD
|-44
|OILUSD
|1.9K
|XAGUSD
|-3.7K
|USDJPY
|-351
|#NAS100
|-28K
|XAUUSD
|14K
|#US30
|-23K
|NZDUSD
|-466
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Best Trade: +151.68 CHF
Worst Trade: -170 CHF
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +182.05 CHF
Massima perdita consecutiva: -450.92 CHF
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Swissquote-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 7
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 6
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.03 × 35
|
SwissquoteLtd-Server
|0.31 × 621
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.45 × 264
|
ForexTimeFXTM-MT5
|0.63 × 35
|
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
|
ForexTime-MT5
|0.71 × 8122
|
Swissquote-Server
|2.26 × 17483
|
FxPro-ECN
|3.79 × 29
|
Alpari-MT5
|4.00 × 2
