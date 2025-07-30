- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 536
Profit Trade:
979 (63.73%)
Loss Trade:
557 (36.26%)
Best Trade:
45.33 USD
Worst Trade:
-51.91 USD
Profitto lordo:
5 771.81 USD (575 996 pips)
Perdita lorda:
-6 064.34 USD (583 437 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (17.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
264.78 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
62.98%
Massimo carico di deposito:
6.57%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
228
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.31
Long Trade:
973 (63.35%)
Short Trade:
563 (36.65%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-0.19 USD
Profitto medio:
5.90 USD
Perdita media:
-10.89 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-515.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-515.11 USD (11)
Crescita mensile:
-8.98%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
532.54 USD
Massimale:
954.56 USD (17.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.32% (954.56 USD)
Per equità:
8.63% (442.65 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1536
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-293
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-7.4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +45.33 USD
Worst Trade: -52 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +17.08 USD
Massima perdita consecutiva: -515.11 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
6th form :)
-Gold Only
-HFT
-SL each entry
-Gold Only
-HFT
-SL each entry
