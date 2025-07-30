SegnaliSezioni
Rahmad Ivanda

Moderat Growth

Rahmad Ivanda
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 44%
FBS-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
100
Profit Trade:
46 (46.00%)
Loss Trade:
54 (54.00%)
Best Trade:
135.90 USD
Worst Trade:
-49.66 USD
Profitto lordo:
1 108.80 USD (64 011 pips)
Perdita lorda:
-1 021.44 USD (76 754 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (247.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
247.88 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
89.64%
Massimo carico di deposito:
149.00%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.41
Long Trade:
68 (68.00%)
Short Trade:
32 (32.00%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.87 USD
Profitto medio:
24.10 USD
Perdita media:
-18.92 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-195.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-195.35 USD (8)
Crescita mensile:
39.29%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
161.24 USD
Massimale:
212.10 USD (50.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
68.94% (184.44 USD)
Per equità:
52.97% (107.82 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 70
CADCHF 5
GBPCHF 4
US100 4
USDCHF 3
CHFJPY 3
EURGBP 1
EURAUD 1
AUDJPY 1
EURNZD 1
EURUSD 1
AUDCAD 1
GBPJPY 1
NZDCHF 1
USDCAD 1
USDJPY 1
GBPUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 72
CADCHF -20
GBPCHF -91
US100 -73
USDCHF 51
CHFJPY 100
EURGBP -10
EURAUD -3
AUDJPY -5
EURNZD -9
EURUSD 27
AUDCAD -8
GBPJPY -14
NZDCHF 16
USDCAD 31
USDJPY 19
GBPUSD 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 7K
CADCHF -453
GBPCHF -1.9K
US100 -24K
USDCHF 1.8K
CHFJPY 4.1K
EURGBP -254
EURAUD -150
AUDJPY -370
EURNZD -760
EURUSD 537
AUDCAD -349
GBPJPY -600
NZDCHF 573
USDCAD 1.4K
USDJPY 489
GBPUSD 183
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +135.90 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +247.88 USD
Massima perdita consecutiva: -195.35 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FreshForex-MT5
0.00 × 2
Garnet-Server
0.00 × 1
MilliniumFortune-Live
0.00 × 5
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
FanHuaGroupLimited-Live
0.00 × 2
EmporiumCapital-Server
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
TengriSecurities-Server
0.00 × 2
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 4
EightcapGlobal-Live
0.00 × 7
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 7
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 3
AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 6
LandFX-Live
0.00 × 1
281 più
2025.09.26 14:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.49% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 09:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 14:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 07:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 06:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 14:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 09:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 11:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 02:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 10:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 07:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 01:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 00:43
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 15:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 14:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 08:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 07:13
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 00:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
