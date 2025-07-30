- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
100
Profit Trade:
46 (46.00%)
Loss Trade:
54 (54.00%)
Best Trade:
135.90 USD
Worst Trade:
-49.66 USD
Profitto lordo:
1 108.80 USD (64 011 pips)
Perdita lorda:
-1 021.44 USD (76 754 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (247.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
247.88 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
89.64%
Massimo carico di deposito:
149.00%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.41
Long Trade:
68 (68.00%)
Short Trade:
32 (32.00%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.87 USD
Profitto medio:
24.10 USD
Perdita media:
-18.92 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-195.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-195.35 USD (8)
Crescita mensile:
39.29%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
161.24 USD
Massimale:
212.10 USD (50.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
68.94% (184.44 USD)
Per equità:
52.97% (107.82 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|70
|CADCHF
|5
|GBPCHF
|4
|US100
|4
|USDCHF
|3
|CHFJPY
|3
|EURGBP
|1
|EURAUD
|1
|AUDJPY
|1
|EURNZD
|1
|EURUSD
|1
|AUDCAD
|1
|GBPJPY
|1
|NZDCHF
|1
|USDCAD
|1
|USDJPY
|1
|GBPUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|72
|CADCHF
|-20
|GBPCHF
|-91
|US100
|-73
|USDCHF
|51
|CHFJPY
|100
|EURGBP
|-10
|EURAUD
|-3
|AUDJPY
|-5
|EURNZD
|-9
|EURUSD
|27
|AUDCAD
|-8
|GBPJPY
|-14
|NZDCHF
|16
|USDCAD
|31
|USDJPY
|19
|GBPUSD
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|7K
|CADCHF
|-453
|GBPCHF
|-1.9K
|US100
|-24K
|USDCHF
|1.8K
|CHFJPY
|4.1K
|EURGBP
|-254
|EURAUD
|-150
|AUDJPY
|-370
|EURNZD
|-760
|EURUSD
|537
|AUDCAD
|-349
|GBPJPY
|-600
|NZDCHF
|573
|USDCAD
|1.4K
|USDJPY
|489
|GBPUSD
|183
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +135.90 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +247.88 USD
Massima perdita consecutiva: -195.35 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 2
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 5
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
FanHuaGroupLimited-Live
|0.00 × 2
|
EmporiumCapital-Server
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 2
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 3
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 4
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 7
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 3
|
AtriaFinancial-Production
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 6
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
44%
0
0
USD
USD
272
USD
USD
10
0%
100
46%
90%
1.08
0.87
USD
USD
69%
1:200