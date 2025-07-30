SegnaliSezioni
Stefano Toti

ALGO AI GIULIA

Stefano Toti
0 recensioni
27 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -62%
FPMarketsLLC-Live3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
636
Profit Trade:
169 (26.57%)
Loss Trade:
467 (73.43%)
Best Trade:
406.44 EUR
Worst Trade:
-193.23 EUR
Profitto lordo:
4 009.09 EUR (1 667 626 pips)
Perdita lorda:
-6 066.03 EUR (1 352 213 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (25.65 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
406.44 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
94.14%
Massimo carico di deposito:
22.76%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
-0.96
Long Trade:
225 (35.38%)
Short Trade:
411 (64.62%)
Fattore di profitto:
0.66
Profitto previsto:
-3.23 EUR
Profitto medio:
23.72 EUR
Perdita media:
-12.99 EUR
Massime perdite consecutive:
23 (-257.37 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-474.56 EUR (20)
Crescita mensile:
-45.88%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 066.43 EUR
Massimale:
2 148.25 EUR (127.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
63.96% (2 147.99 EUR)
Per equità:
11.23% (301.51 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD 42
EURUSD 38
USDJPY 37
AUDUSD 31
USDCHF 28
AUDCHF 28
EURAUD 28
AUDJPY 27
GBPUSD 25
CADJPY 23
CADCHF 22
NZDUSD 22
GBPNZD 22
AUDCAD 21
NZDCHF 21
CHFJPY 20
EURCAD 19
BTCUSD 18
NZDCAD 18
NZDJPY 18
GBPJPY 17
EURNZD 17
EURJPY 15
GBPCAD 14
EURCHF 14
EURGBP 13
GBPAUD 13
GBPCHF 11
AUDNZD 10
ETHUSD 2
XAUUSD 1
DOGUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD -871
EURUSD 293
USDJPY -433
AUDUSD -165
USDCHF -182
AUDCHF -267
EURAUD -147
AUDJPY 29
GBPUSD -119
CADJPY 412
CADCHF -80
NZDUSD -117
GBPNZD -87
AUDCAD 315
NZDCHF -85
CHFJPY -136
EURCAD -167
BTCUSD 547
NZDCAD -100
NZDJPY -141
GBPJPY -16
EURNZD -7
EURJPY -94
GBPCAD -64
EURCHF -180
EURGBP 28
GBPAUD -13
GBPCHF -69
AUDNZD -243
ETHUSD -167
XAUUSD -3
DOGUSD -13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD -1.6K
EURUSD 1.4K
USDJPY -4.4K
AUDUSD -1.7K
USDCHF -468
AUDCHF -1.7K
EURAUD -949
AUDJPY 171
GBPUSD -2.6K
CADJPY 579
CADCHF -551
NZDUSD -522
GBPNZD -1.5K
AUDCAD 704
NZDCHF -1.1K
CHFJPY -1.3K
EURCAD -2.4K
BTCUSD 348K
NZDCAD -1.6K
NZDJPY -703
GBPJPY -1K
EURNZD -21
EURJPY -864
GBPCAD -1.7K
EURCHF -655
EURGBP 294
GBPAUD -833
GBPCHF -1.5K
AUDNZD -660
ETHUSD -4.9K
XAUUSD -11
DOGUSD -835
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +406.44 EUR
Worst Trade: -193 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +25.65 EUR
Massima perdita consecutiva: -257.37 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live23
0.33 × 12
Non ci sono recensioni
2025.09.15 03:09
A large drawdown may occur on the account again
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ALGO AI GIULIA
30USD al mese
-62%
0
0
USD
1.9K
EUR
27
83%
636
26%
94%
0.66
-3.23
EUR
64%
1:500
