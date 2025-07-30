- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
636
Profit Trade:
169 (26.57%)
Loss Trade:
467 (73.43%)
Best Trade:
406.44 EUR
Worst Trade:
-193.23 EUR
Profitto lordo:
4 009.09 EUR (1 667 626 pips)
Perdita lorda:
-6 066.03 EUR (1 352 213 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (25.65 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
406.44 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
94.14%
Massimo carico di deposito:
22.76%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
-0.96
Long Trade:
225 (35.38%)
Short Trade:
411 (64.62%)
Fattore di profitto:
0.66
Profitto previsto:
-3.23 EUR
Profitto medio:
23.72 EUR
Perdita media:
-12.99 EUR
Massime perdite consecutive:
23 (-257.37 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-474.56 EUR (20)
Crescita mensile:
-45.88%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 066.43 EUR
Massimale:
2 148.25 EUR (127.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
63.96% (2 147.99 EUR)
Per equità:
11.23% (301.51 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD
|42
|EURUSD
|38
|USDJPY
|37
|AUDUSD
|31
|USDCHF
|28
|AUDCHF
|28
|EURAUD
|28
|AUDJPY
|27
|GBPUSD
|25
|CADJPY
|23
|CADCHF
|22
|NZDUSD
|22
|GBPNZD
|22
|AUDCAD
|21
|NZDCHF
|21
|CHFJPY
|20
|EURCAD
|19
|BTCUSD
|18
|NZDCAD
|18
|NZDJPY
|18
|GBPJPY
|17
|EURNZD
|17
|EURJPY
|15
|GBPCAD
|14
|EURCHF
|14
|EURGBP
|13
|GBPAUD
|13
|GBPCHF
|11
|AUDNZD
|10
|ETHUSD
|2
|XAUUSD
|1
|DOGUSD
|1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD
|-871
|EURUSD
|293
|USDJPY
|-433
|AUDUSD
|-165
|USDCHF
|-182
|AUDCHF
|-267
|EURAUD
|-147
|AUDJPY
|29
|GBPUSD
|-119
|CADJPY
|412
|CADCHF
|-80
|NZDUSD
|-117
|GBPNZD
|-87
|AUDCAD
|315
|NZDCHF
|-85
|CHFJPY
|-136
|EURCAD
|-167
|BTCUSD
|547
|NZDCAD
|-100
|NZDJPY
|-141
|GBPJPY
|-16
|EURNZD
|-7
|EURJPY
|-94
|GBPCAD
|-64
|EURCHF
|-180
|EURGBP
|28
|GBPAUD
|-13
|GBPCHF
|-69
|AUDNZD
|-243
|ETHUSD
|-167
|XAUUSD
|-3
|DOGUSD
|-13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD
|-1.6K
|EURUSD
|1.4K
|USDJPY
|-4.4K
|AUDUSD
|-1.7K
|USDCHF
|-468
|AUDCHF
|-1.7K
|EURAUD
|-949
|AUDJPY
|171
|GBPUSD
|-2.6K
|CADJPY
|579
|CADCHF
|-551
|NZDUSD
|-522
|GBPNZD
|-1.5K
|AUDCAD
|704
|NZDCHF
|-1.1K
|CHFJPY
|-1.3K
|EURCAD
|-2.4K
|BTCUSD
|348K
|NZDCAD
|-1.6K
|NZDJPY
|-703
|GBPJPY
|-1K
|EURNZD
|-21
|EURJPY
|-864
|GBPCAD
|-1.7K
|EURCHF
|-655
|EURGBP
|294
|GBPAUD
|-833
|GBPCHF
|-1.5K
|AUDNZD
|-660
|ETHUSD
|-4.9K
|XAUUSD
|-11
|DOGUSD
|-835
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +406.44 EUR
Worst Trade: -193 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +25.65 EUR
Massima perdita consecutiva: -257.37 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
ICMarketsSC-Live23
|0.33 × 12
Non ci sono recensioni
