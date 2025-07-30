- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
6 018
Profit Trade:
3 646 (60.58%)
Loss Trade:
2 372 (39.42%)
Best Trade:
318.46 USD
Worst Trade:
-472.06 USD
Profitto lordo:
62 212.51 USD (731 142 pips)
Perdita lorda:
-43 695.94 USD (467 938 pips)
Vincite massime consecutive:
74 (5 692.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 692.25 USD (74)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
92.34%
Massimo carico di deposito:
85.25%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
1039
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
3.24
Long Trade:
2 933 (48.74%)
Short Trade:
3 085 (51.26%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
3.08 USD
Profitto medio:
17.06 USD
Perdita media:
-18.42 USD
Massime perdite consecutive:
28 (-5 720.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 720.61 USD (28)
Crescita mensile:
10.44%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.48 USD
Massimale:
5 720.93 USD (5.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.36% (5 725.09 USD)
Per equità:
5.54% (6 447.30 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GDAXI
|3451
|NDX
|2567
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GDAXI
|9.6K
|NDX
|8.9K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GDAXI
|141K
|NDX
|123K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +318.46 USD
Worst Trade: -472 USD
Vincite massime consecutive: 74
Massime perdite consecutive: 28
Massimo profitto consecutivo: +5 692.25 USD
Massima perdita consecutiva: -5 720.61 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Darwinex-Live
|4.37 × 731
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
99USD al mese
19%
0
0
USD
USD
118K
USD
USD
9
99%
6 018
60%
92%
1.42
3.08
USD
USD
6%
1:200