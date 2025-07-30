SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / SHYAM
Shyam Mainali

SHYAM

Shyam Mainali
0 recensioni
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -4%
MavenTrade-Server
1:75
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
149
Profit Trade:
58 (38.92%)
Loss Trade:
91 (61.07%)
Best Trade:
62.60 USD
Worst Trade:
-69.90 USD
Profitto lordo:
839.93 USD (32 459 pips)
Perdita lorda:
-1 041.12 USD (69 215 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (92.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
147.04 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
6.64%
Massimo carico di deposito:
60.98%
Ultimo trade:
22 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
58 minuti
Fattore di recupero:
-0.60
Long Trade:
53 (35.57%)
Short Trade:
96 (64.43%)
Fattore di profitto:
0.81
Profitto previsto:
-1.35 USD
Profitto medio:
14.48 USD
Perdita media:
-11.44 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-76.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-162.80 USD (6)
Crescita mensile:
-0.94%
Previsione annuale:
-11.35%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
281.18 USD
Massimale:
333.34 USD (6.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.60% (333.34 USD)
Per equità:
2.11% (102.08 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 99
US100 20
GER30 14
WTI 6
GBPUSD 4
US30 3
BTCUSD 2
ETHUSD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -79
US100 -110
GER30 -3
WTI -11
GBPUSD 6
US30 -2
BTCUSD -1
ETHUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -225
US100 -27K
GER30 52
WTI -27
GBPUSD 10
US30 -31
BTCUSD -9.2K
ETHUSD -203
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +62.60 USD
Worst Trade: -70 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +92.26 USD
Massima perdita consecutiva: -76.76 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MavenTrade-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Experinces 10 Years in trading. 
Non ci sono recensioni
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged on the signal account
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.14 14:32
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 13:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 08:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 14:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.30 08:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SHYAM
30USD al mese
-4%
0
0
USD
4.8K
USD
14
0%
149
38%
7%
0.80
-1.35
USD
7%
1:75
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.