- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
230
Profit Trade:
165 (71.73%)
Loss Trade:
65 (28.26%)
Best Trade:
315.01 USD
Worst Trade:
-254.49 USD
Profitto lordo:
1 413.12 USD (27 343 pips)
Perdita lorda:
-1 677.79 USD (33 746 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (178.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
315.01 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
98.21%
Massimo carico di deposito:
35.88%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
-0.20
Long Trade:
121 (52.61%)
Short Trade:
109 (47.39%)
Fattore di profitto:
0.84
Profitto previsto:
-1.15 USD
Profitto medio:
8.56 USD
Perdita media:
-25.81 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-1 219.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 219.14 USD (10)
Crescita mensile:
-63.58%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
82%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
286.29 USD
Massimale:
1 305.00 USD (64.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
73.16% (1 305.00 USD)
Per equità:
77.49% (1 134.62 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDNZDm
|73
|EURCHFm
|64
|NZDCHFm
|45
|AUDCADm
|40
|CADCHFm
|8
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDNZDm
|-455
|EURCHFm
|100
|NZDCHFm
|12
|AUDCADm
|64
|CADCHFm
|14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDNZDm
|-11K
|EURCHFm
|130
|NZDCHFm
|91
|AUDCADm
|4K
|CADCHFm
|507
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +315.01 USD
Worst Trade: -254 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +178.02 USD
Massima perdita consecutiva: -1 219.14 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
FearLess Trading è un fornitore professionale di segnali per MetaTrader, specializzato nell'offrire segnali di trading affidabili e disciplinati utilizzando strategie avanzate di hedging nel forex. Il nostro approccio è pensato per minimizzare il rischio e cercare opportunità di profitto costanti in un mercato valutario volatile. Grazie all’impiego di tecniche di hedging, FearLess Trading gestisce in modo efficace le posizioni aperte per controllare il drawdown e proteggere il capitale, offrendo così agli abbonati maggiore stabilità e trasparenza. Che tu sia un principiante o un trader esperto, il nostro servizio di segnali mira ad aiutarti a far crescere il tuo portafoglio con sicurezza: nessuna supposizione, solo trading strategico e senza paura.
Non ci sono recensioni