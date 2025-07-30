SegnaliSezioni
Kaluvai Vijaya Reddy

FearLess Trading

Kaluvai Vijaya Reddy
0 recensioni
15 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -39%
Exness-MT5Real17
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
230
Profit Trade:
165 (71.73%)
Loss Trade:
65 (28.26%)
Best Trade:
315.01 USD
Worst Trade:
-254.49 USD
Profitto lordo:
1 413.12 USD (27 343 pips)
Perdita lorda:
-1 677.79 USD (33 746 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (178.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
315.01 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
98.21%
Massimo carico di deposito:
35.88%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
-0.20
Long Trade:
121 (52.61%)
Short Trade:
109 (47.39%)
Fattore di profitto:
0.84
Profitto previsto:
-1.15 USD
Profitto medio:
8.56 USD
Perdita media:
-25.81 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-1 219.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 219.14 USD (10)
Crescita mensile:
-63.58%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
82%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
286.29 USD
Massimale:
1 305.00 USD (64.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
73.16% (1 305.00 USD)
Per equità:
77.49% (1 134.62 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZDm 73
EURCHFm 64
NZDCHFm 45
AUDCADm 40
CADCHFm 8
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZDm -455
EURCHFm 100
NZDCHFm 12
AUDCADm 64
CADCHFm 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZDm -11K
EURCHFm 130
NZDCHFm 91
AUDCADm 4K
CADCHFm 507
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +315.01 USD
Worst Trade: -254 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +178.02 USD
Massima perdita consecutiva: -1 219.14 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FearLess Trading è un fornitore professionale di segnali per MetaTrader, specializzato nell'offrire segnali di trading affidabili e disciplinati utilizzando strategie avanzate di hedging nel forex. Il nostro approccio è pensato per minimizzare il rischio e cercare opportunità di profitto costanti in un mercato valutario volatile. Grazie all’impiego di tecniche di hedging, FearLess Trading gestisce in modo efficace le posizioni aperte per controllare il drawdown e proteggere il capitale, offrendo così agli abbonati maggiore stabilità e trasparenza. Che tu sia un principiante o un trader esperto, il nostro servizio di segnali mira ad aiutarti a far crescere il tuo portafoglio con sicurezza: nessuna supposizione, solo trading strategico e senza paura.


2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 09:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 09:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 13:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 01:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.16 12:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 06:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 04:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 03:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 19:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 18:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 15:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 11:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 21:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 22:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 21:25
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 23:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.07 22:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
