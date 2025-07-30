SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / YiddinFX SA
Nik Muhammed Muhyyiddin

YiddinFX SA

Nik Muhammed Muhyyiddin
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 0%
CXMDirect-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
131
Profit Trade:
97 (74.04%)
Loss Trade:
34 (25.95%)
Best Trade:
124.53 USD
Worst Trade:
-118.62 USD
Profitto lordo:
696.49 USD (274 789 pips)
Perdita lorda:
-622.82 USD (71 712 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (103.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
126.65 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
90.48%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.23
Long Trade:
88 (67.18%)
Short Trade:
43 (32.82%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
0.56 USD
Profitto medio:
7.18 USD
Perdita media:
-18.32 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-212.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-212.27 USD (5)
Crescita mensile:
-13.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
313.61 USD (23.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.36% (313.61 USD)
Per equità:
38.24% (342.55 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XRPUSD 19
USDJPY 17
XAUUSD 13
EURJPY 9
EURAUD 8
USDCHF 7
GBPJPY 7
GBPUSD 6
USDCAD 6
AUDCAD 5
BTCUSD 5
USDMXN 5
GBPNZD 4
AUDNZD 4
USDZAR 4
EURGBP 4
EURUSD 3
ADAUSD 2
NZDUSD 2
GBPAUD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XRPUSD -199
USDJPY 64
XAUUSD 56
EURJPY -3
EURAUD -34
USDCHF 13
GBPJPY 21
GBPUSD 36
USDCAD 3
AUDCAD 4
BTCUSD 11
USDMXN 21
GBPNZD -6
AUDNZD 8
USDZAR 26
EURGBP 18
EURUSD 27
ADAUSD 1
NZDUSD 5
GBPAUD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XRPUSD -20K
USDJPY 9.4K
XAUUSD 5.6K
EURJPY -425
EURAUD -5.3K
USDCHF 1K
GBPJPY 3.1K
GBPUSD 3.6K
USDCAD 389
AUDCAD 421
BTCUSD 112K
USDMXN 39K
GBPNZD -1.1K
AUDNZD 1.4K
USDZAR 47K
EURGBP 1.4K
EURUSD 2.7K
ADAUSD 828
NZDUSD 541
GBPAUD 277
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +124.53 USD
Worst Trade: -119 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +103.19 USD
Massima perdita consecutiva: -212.27 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CXMDirect-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
Fore display and record
Non ci sono recensioni
2025.09.19 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 06:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 04:10
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 23:01
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.08.05 12:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.30 14:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 13:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 03:49
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.07.30 03:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.30 03:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
