- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
131
Profit Trade:
97 (74.04%)
Loss Trade:
34 (25.95%)
Best Trade:
124.53 USD
Worst Trade:
-118.62 USD
Profitto lordo:
696.49 USD (274 789 pips)
Perdita lorda:
-622.82 USD (71 712 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (103.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
126.65 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
90.48%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.23
Long Trade:
88 (67.18%)
Short Trade:
43 (32.82%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
0.56 USD
Profitto medio:
7.18 USD
Perdita media:
-18.32 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-212.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-212.27 USD (5)
Crescita mensile:
-13.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
313.61 USD (23.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.36% (313.61 USD)
Per equità:
38.24% (342.55 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XRPUSD
|19
|USDJPY
|17
|XAUUSD
|13
|EURJPY
|9
|EURAUD
|8
|USDCHF
|7
|GBPJPY
|7
|GBPUSD
|6
|USDCAD
|6
|AUDCAD
|5
|BTCUSD
|5
|USDMXN
|5
|GBPNZD
|4
|AUDNZD
|4
|USDZAR
|4
|EURGBP
|4
|EURUSD
|3
|ADAUSD
|2
|NZDUSD
|2
|GBPAUD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XRPUSD
|-199
|USDJPY
|64
|XAUUSD
|56
|EURJPY
|-3
|EURAUD
|-34
|USDCHF
|13
|GBPJPY
|21
|GBPUSD
|36
|USDCAD
|3
|AUDCAD
|4
|BTCUSD
|11
|USDMXN
|21
|GBPNZD
|-6
|AUDNZD
|8
|USDZAR
|26
|EURGBP
|18
|EURUSD
|27
|ADAUSD
|1
|NZDUSD
|5
|GBPAUD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XRPUSD
|-20K
|USDJPY
|9.4K
|XAUUSD
|5.6K
|EURJPY
|-425
|EURAUD
|-5.3K
|USDCHF
|1K
|GBPJPY
|3.1K
|GBPUSD
|3.6K
|USDCAD
|389
|AUDCAD
|421
|BTCUSD
|112K
|USDMXN
|39K
|GBPNZD
|-1.1K
|AUDNZD
|1.4K
|USDZAR
|47K
|EURGBP
|1.4K
|EURUSD
|2.7K
|ADAUSD
|828
|NZDUSD
|541
|GBPAUD
|277
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +124.53 USD
Worst Trade: -119 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +103.19 USD
Massima perdita consecutiva: -212.27 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CXMDirect-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
Fore display and record
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
9
0%
131
74%
100%
1.11
0.56
USD
USD
38%
1:500