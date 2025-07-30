- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
144
Profit Trade:
108 (75.00%)
Loss Trade:
36 (25.00%)
Best Trade:
56.55 USD
Worst Trade:
-17.32 USD
Profitto lordo:
736.78 USD (13 136 pips)
Perdita lorda:
-267.39 USD (5 873 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (92.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
92.46 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
61.89%
Massimo carico di deposito:
39.29%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
11.32
Long Trade:
77 (53.47%)
Short Trade:
67 (46.53%)
Fattore di profitto:
2.76
Profitto previsto:
3.26 USD
Profitto medio:
6.82 USD
Perdita media:
-7.43 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-41.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-41.45 USD (4)
Crescita mensile:
38.20%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
41.45 USD (3.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.86% (41.45 USD)
Per equità:
44.84% (276.34 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|28
|GBPUSD
|21
|NZDCAD
|13
|NZDUSD
|13
|USDCHF
|13
|AUDUSD
|12
|GBPCHF
|12
|AUDCHF
|11
|CADCHF
|11
|EURGBP
|9
|GBPAUD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|83
|GBPUSD
|74
|NZDCAD
|41
|NZDUSD
|45
|USDCHF
|42
|AUDUSD
|53
|GBPCHF
|37
|AUDCHF
|32
|CADCHF
|32
|EURGBP
|29
|GBPAUD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1.1K
|GBPUSD
|1.5K
|NZDCAD
|1.3K
|NZDUSD
|959
|USDCHF
|-310
|AUDUSD
|1.2K
|GBPCHF
|592
|AUDCHF
|173
|CADCHF
|112
|EURGBP
|550
|GBPAUD
|163
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +56.55 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +92.46 USD
Massima perdita consecutiva: -41.45 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 2
|
AltairInc-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live06
|0.24 × 82
|
FusionMarkets-Live
|0.66 × 241
|
Valutrades-Real-HK
|0.73 × 60
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live15
|1.26 × 72
|
FusionMarkets-Live 2
|1.36 × 22
|
FPMarkets-Live2
|1.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live10
|1.50 × 2
|
Exness-Real
|1.98 × 42
|
SwitchMarkets-Real
|2.00 × 3
|
PurpleTradingSC-02Demo
|2.15 × 13
|
ForexChief-DirectFX
|3.00 × 5
|
TradingProInternational-Live 2
|3.00 × 1
|
Tradeview-Live
|3.83 × 12
|
ICMarketsSC-Live31
|4.20 × 25
|
FXPIG-LIVE
|4.33 × 18
|
RoboForex-ProCent-7
|5.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|5.46 × 237
|
IronFXBM-Real9
|6.13 × 16
|
BroctagonPrimeMarkets-Live
|7.00 × 4
|
Coinexx-Demo
|7.50 × 6
High Risk, expected return 30%+
Stop loss at 60% equity
Non ci sono recensioni