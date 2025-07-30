SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / X 3
Kok Chye Ong

X 3

Kok Chye Ong
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 99%
FusionMarkets-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
144
Profit Trade:
108 (75.00%)
Loss Trade:
36 (25.00%)
Best Trade:
56.55 USD
Worst Trade:
-17.32 USD
Profitto lordo:
736.78 USD (13 136 pips)
Perdita lorda:
-267.39 USD (5 873 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (92.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
92.46 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
61.89%
Massimo carico di deposito:
39.29%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
11.32
Long Trade:
77 (53.47%)
Short Trade:
67 (46.53%)
Fattore di profitto:
2.76
Profitto previsto:
3.26 USD
Profitto medio:
6.82 USD
Perdita media:
-7.43 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-41.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-41.45 USD (4)
Crescita mensile:
38.20%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
41.45 USD (3.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.86% (41.45 USD)
Per equità:
44.84% (276.34 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 28
GBPUSD 21
NZDCAD 13
NZDUSD 13
USDCHF 13
AUDUSD 12
GBPCHF 12
AUDCHF 11
CADCHF 11
EURGBP 9
GBPAUD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 83
GBPUSD 74
NZDCAD 41
NZDUSD 45
USDCHF 42
AUDUSD 53
GBPCHF 37
AUDCHF 32
CADCHF 32
EURGBP 29
GBPAUD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 1.1K
GBPUSD 1.5K
NZDCAD 1.3K
NZDUSD 959
USDCHF -310
AUDUSD 1.2K
GBPCHF 592
AUDCHF 173
CADCHF 112
EURGBP 550
GBPAUD 163
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +56.55 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +92.46 USD
Massima perdita consecutiva: -41.45 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AlgoGlobal-Real
0.00 × 2
AltairInc-Live
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.24 × 82
FusionMarkets-Live
0.66 × 241
Valutrades-Real-HK
0.73 × 60
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
ICMarketsSC-Live15
1.26 × 72
FusionMarkets-Live 2
1.36 × 22
FPMarkets-Live2
1.40 × 5
ICMarketsSC-Live10
1.50 × 2
Exness-Real
1.98 × 42
SwitchMarkets-Real
2.00 × 3
PurpleTradingSC-02Demo
2.15 × 13
ForexChief-DirectFX
3.00 × 5
TradingProInternational-Live 2
3.00 × 1
Tradeview-Live
3.83 × 12
ICMarketsSC-Live31
4.20 × 25
FXPIG-LIVE
4.33 × 18
RoboForex-ProCent-7
5.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
5.46 × 237
IronFXBM-Real9
6.13 × 16
BroctagonPrimeMarkets-Live
7.00 × 4
Coinexx-Demo
7.50 × 6
9 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

High Risk, expected return 30%+

Stop loss at 60% equity

Non ci sono recensioni
2025.09.26 21:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 19:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 14:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 01:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 08:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 06:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 02:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 23:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 17:27
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 14:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 15:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.05 10:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 17:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 01:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.30 01:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati