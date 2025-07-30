- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
91
Profit Trade:
88 (96.70%)
Loss Trade:
3 (3.30%)
Best Trade:
5.35 EUR
Worst Trade:
-15.30 EUR
Profitto lordo:
201.84 EUR (30 387 pips)
Perdita lorda:
-34.79 EUR (5 613 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (83.29 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
83.29 EUR (38)
Indice di Sharpe:
0.71
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
15.12%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
10.88
Long Trade:
35 (38.46%)
Short Trade:
56 (61.54%)
Fattore di profitto:
5.80
Profitto previsto:
1.84 EUR
Profitto medio:
2.29 EUR
Perdita media:
-11.60 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-15.30 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-15.30 EUR (1)
Crescita mensile:
6.14%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 EUR
Massimale:
15.36 EUR (1.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.32% (14.24 EUR)
Per equità:
16.20% (189.11 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|CADJPY
|11
|EURNZD
|10
|GBPUSD
|10
|EURAUD
|9
|USDJPY
|8
|USDCHF
|7
|XAUUSD
|7
|AUDCAD
|6
|EURCAD
|5
|NZDCAD
|4
|EURJPY
|4
|NZDUSD
|3
|EURUSD
|1
|NZDJPY
|1
|EURCHF
|1
|NZDCHF
|1
|USDCAD
|1
|GBPCAD
|1
|GBPNZD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|CADJPY
|20
|EURNZD
|7
|GBPUSD
|42
|EURAUD
|-17
|USDJPY
|24
|USDCHF
|18
|XAUUSD
|31
|AUDCAD
|8
|EURCAD
|12
|NZDCAD
|12
|EURJPY
|6
|NZDUSD
|7
|EURUSD
|4
|NZDJPY
|1
|EURCHF
|6
|NZDCHF
|2
|USDCAD
|3
|GBPCAD
|1
|GBPNZD
|3
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|CADJPY
|3.3K
|EURNZD
|1.4K
|GBPUSD
|4.5K
|EURAUD
|-2.4K
|USDJPY
|4.2K
|USDCHF
|1.7K
|XAUUSD
|3.2K
|AUDCAD
|1.2K
|EURCAD
|1.7K
|NZDCAD
|1.8K
|EURJPY
|1K
|NZDUSD
|749
|EURUSD
|365
|NZDJPY
|149
|EURCHF
|500
|NZDCHF
|302
|USDCAD
|495
|GBPCAD
|148
|GBPNZD
|489
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.35 EUR
Worst Trade: -15 EUR
Vincite massime consecutive: 38
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +83.29 EUR
Massima perdita consecutiva: -15.30 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeMaxGlobal-Live
|3.00 × 2
|
Earnex-Trade
|6.20 × 15
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.08 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.60 × 55
|
FBS-Real
|8.00 × 1
|
Exness-MT5Real38
|13.45 × 76
signal D1Break
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
17%
0
0
USD
USD
1.2K
EUR
EUR
9
100%
91
96%
100%
5.80
1.84
EUR
EUR
16%
1:100