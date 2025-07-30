SegnaliSezioni
Roberto Alencar

D1Break

Roberto Alencar
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 17%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
91
Profit Trade:
88 (96.70%)
Loss Trade:
3 (3.30%)
Best Trade:
5.35 EUR
Worst Trade:
-15.30 EUR
Profitto lordo:
201.84 EUR (30 387 pips)
Perdita lorda:
-34.79 EUR (5 613 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (83.29 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
83.29 EUR (38)
Indice di Sharpe:
0.71
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
15.12%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
10.88
Long Trade:
35 (38.46%)
Short Trade:
56 (61.54%)
Fattore di profitto:
5.80
Profitto previsto:
1.84 EUR
Profitto medio:
2.29 EUR
Perdita media:
-11.60 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-15.30 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-15.30 EUR (1)
Crescita mensile:
6.14%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 EUR
Massimale:
15.36 EUR (1.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.32% (14.24 EUR)
Per equità:
16.20% (189.11 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CADJPY 11
EURNZD 10
GBPUSD 10
EURAUD 9
USDJPY 8
USDCHF 7
XAUUSD 7
AUDCAD 6
EURCAD 5
NZDCAD 4
EURJPY 4
NZDUSD 3
EURUSD 1
NZDJPY 1
EURCHF 1
NZDCHF 1
USDCAD 1
GBPCAD 1
GBPNZD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CADJPY 20
EURNZD 7
GBPUSD 42
EURAUD -17
USDJPY 24
USDCHF 18
XAUUSD 31
AUDCAD 8
EURCAD 12
NZDCAD 12
EURJPY 6
NZDUSD 7
EURUSD 4
NZDJPY 1
EURCHF 6
NZDCHF 2
USDCAD 3
GBPCAD 1
GBPNZD 3
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CADJPY 3.3K
EURNZD 1.4K
GBPUSD 4.5K
EURAUD -2.4K
USDJPY 4.2K
USDCHF 1.7K
XAUUSD 3.2K
AUDCAD 1.2K
EURCAD 1.7K
NZDCAD 1.8K
EURJPY 1K
NZDUSD 749
EURUSD 365
NZDJPY 149
EURCHF 500
NZDCHF 302
USDCAD 495
GBPCAD 148
GBPNZD 489
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.35 EUR
Worst Trade: -15 EUR
Vincite massime consecutive: 38
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +83.29 EUR
Massima perdita consecutiva: -15.30 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeMaxGlobal-Live
3.00 × 2
Earnex-Trade
6.20 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
7.08 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
7.60 × 55
FBS-Real
8.00 × 1
Exness-MT5Real38
13.45 × 76
signal D1Break
Non ci sono recensioni
2025.08.14 23:36
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:1000
2025.08.14 06:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.14 05:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.31 12:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.31 11:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 01:42
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.07.30 01:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.30 01:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
