Hayden Chan

ANGELS BTC

Hayden Chan
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 88%
TradeMaxGlobal-Live8
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
734
Profit Trade:
498 (67.84%)
Loss Trade:
236 (32.15%)
Best Trade:
41.44 USD
Worst Trade:
-46.05 USD
Profitto lordo:
1 959.90 USD (20 035 420 pips)
Perdita lorda:
-1 073.19 USD (10 179 721 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (30.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
241.35 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
90.57%
Massimo carico di deposito:
14.52%
Ultimo trade:
17 minuti fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
3.02
Long Trade:
392 (53.41%)
Short Trade:
342 (46.59%)
Fattore di profitto:
1.83
Profitto previsto:
1.21 USD
Profitto medio:
3.94 USD
Perdita media:
-4.55 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-281.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-281.57 USD (9)
Crescita mensile:
13.39%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
294.09 USD (13.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.50% (294.09 USD)
Per equità:
53.88% (1 046.89 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 733
XAUUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 887
XAUUSD 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 9.9M
XAUUSD 1
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +41.44 USD
Worst Trade: -46 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +30.32 USD
Massima perdita consecutiva: -281.57 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Contact Telegram @highlightgor
Non ci sono recensioni
2025.09.28 21:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 19:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 15:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 04:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 15:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 13:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 09:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 07:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.07 08:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.07 04:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.07 04:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 23:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 14:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 23:27
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.22 12:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.22 12:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.10 18:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
