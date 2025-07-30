- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
734
Profit Trade:
498 (67.84%)
Loss Trade:
236 (32.15%)
Best Trade:
41.44 USD
Worst Trade:
-46.05 USD
Profitto lordo:
1 959.90 USD (20 035 420 pips)
Perdita lorda:
-1 073.19 USD (10 179 721 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (30.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
241.35 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
90.57%
Massimo carico di deposito:
14.52%
Ultimo trade:
17 minuti fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
3.02
Long Trade:
392 (53.41%)
Short Trade:
342 (46.59%)
Fattore di profitto:
1.83
Profitto previsto:
1.21 USD
Profitto medio:
3.94 USD
Perdita media:
-4.55 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-281.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-281.57 USD (9)
Crescita mensile:
13.39%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
294.09 USD (13.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.50% (294.09 USD)
Per equità:
53.88% (1 046.89 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|733
|XAUUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|887
|XAUUSD
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|9.9M
|XAUUSD
|1
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +41.44 USD
Worst Trade: -46 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +30.32 USD
Massima perdita consecutiva: -281.57 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
