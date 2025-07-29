SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Cryptowanlanid EUR
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid EUR

Nuttapon Maneechote
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 299 USD al mese
crescita dal 2025 25%
VantageInternational-Live 3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
76
Profit Trade:
59 (77.63%)
Loss Trade:
17 (22.37%)
Best Trade:
85.30 USD
Worst Trade:
-68.80 USD
Profitto lordo:
680.71 USD (10 104 pips)
Perdita lorda:
-465.29 USD (4 860 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (79.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
195.96 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
47.70%
Massimo carico di deposito:
46.45%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
0.69
Long Trade:
23 (30.26%)
Short Trade:
53 (69.74%)
Fattore di profitto:
1.46
Profitto previsto:
2.83 USD
Profitto medio:
11.54 USD
Perdita media:
-27.37 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-312.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-312.50 USD (7)
Crescita mensile:
4.90%
Algo trading:
65%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.46 USD
Massimale:
313.50 USD (13.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.53% (312.50 USD)
Per equità:
51.88% (975.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 28
AUDUSD 17
GBPUSD 12
USDCAD 11
EURAUD 8
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -159
AUDUSD 91
GBPUSD 210
USDCAD 48
EURAUD 25
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -1.5K
AUDUSD 971
GBPUSD 4.6K
USDCAD 760
EURAUD 472
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +85.30 USD
Worst Trade: -69 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +79.41 USD
Massima perdita consecutiva: -312.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.17 00:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 20:38
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 19:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 17:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.16 16:26
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 11:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 10:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 03:55
No swaps are charged on the signal account
2025.08.26 01:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.25 05:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 19:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 10:15
Share of trading days is too low
2025.08.04 10:15
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.04 10:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.29 17:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 17:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 17:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.29 17:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Cryptowanlanid EUR
299USD al mese
25%
0
0
USD
1.5K
USD
8
65%
76
77%
48%
1.46
2.83
USD
52%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.