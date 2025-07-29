- Crescita
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Smart Momentum XAUUSD – Hybrid Auto-Compound EA is a professional gold trading robot (XAUUSD) designed with 5 strategy modes:
- Mode 1: EMA + RSI
- Mode 2: MACD + RSI
- Mode 3: EMA + Zone
- Mode 4: EMA + MACD
- Mode 5: Hybrid (EMA+RSI with MACD & Zone filters)
The EA adapts to both trending and ranging markets, equipped with auto-compounding risk management, trailing stop, break-even, and advanced filters (time, spread, news). With a starting balance from $100, traders can enjoy safe and consistent results while monitoring real-time signals, balance, and equity directly from the built-in chart panel.
Join Our Telegram Group : https://t.me/smartmomentumxauusd
