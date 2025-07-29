SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Smart Momentum XAUUSD High Risk Mode 5
Muhammad Ikhlas Al Kutsi

Smart Momentum XAUUSD High Risk Mode 5

Muhammad Ikhlas Al Kutsi
0 recensioni
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -50%
Exness-Real17
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
300
Profit Trade:
166 (55.33%)
Loss Trade:
134 (44.67%)
Best Trade:
23.10 USD
Worst Trade:
-22.27 USD
Profitto lordo:
470.85 USD (470 813 pips)
Perdita lorda:
-535.54 USD (535 598 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (44.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
49.97 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
23.07%
Massimo carico di deposito:
41.23%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
57 minuti
Fattore di recupero:
-0.63
Long Trade:
217 (72.33%)
Short Trade:
83 (27.67%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-0.22 USD
Profitto medio:
2.84 USD
Perdita media:
-4.00 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-7.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-36.14 USD (3)
Crescita mensile:
85.91%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
97.86 USD
Massimale:
102.13 USD (76.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
76.30% (102.13 USD)
Per equità:
44.58% (16.98 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm -65
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm -65K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +23.10 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +44.40 USD
Massima perdita consecutiva: -7.57 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Smart Momentum XAUUSD – Hybrid Auto-Compound EA is a professional gold trading robot (XAUUSD) designed with 5 strategy modes:

  • Mode 1: EMA + RSI
  • Mode 2: MACD + RSI
  • Mode 3: EMA + Zone
  • Mode 4: EMA + MACD
  • Mode 5: Hybrid (EMA+RSI with MACD & Zone filters)

The EA adapts to both trending and ranging markets, equipped with auto-compounding risk management, trailing stop, break-even, and advanced filters (time, spread, news). With a starting balance from $100, traders can enjoy safe and consistent results while monitoring real-time signals, balance, and equity directly from the built-in chart panel.

Join Our Telegram Group : https://t.me/smartmomentumxauusd

 


Non ci sono recensioni
2025.09.26 14:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 09:53
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 09:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 08:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 07:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.17 20:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.17 20:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.05 06:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.01 13:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 12:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.31 14:57
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.07.30 08:50
Share of trading days is too low
2025.07.30 08:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.29 17:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 17:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 17:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.29 17:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
