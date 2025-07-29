- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
133
Profit Trade:
85 (63.90%)
Loss Trade:
48 (36.09%)
Best Trade:
179.26 USD
Worst Trade:
-180.55 USD
Profitto lordo:
4 685.41 USD (52 118 pips)
Perdita lorda:
-1 955.57 USD (35 721 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (809.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
878.95 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
72.25%
Massimo carico di deposito:
0.49%
Ultimo trade:
17 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
2.41
Long Trade:
79 (59.40%)
Short Trade:
54 (40.60%)
Fattore di profitto:
2.40
Profitto previsto:
20.53 USD
Profitto medio:
55.12 USD
Perdita media:
-40.74 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-492.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-560.05 USD (6)
Crescita mensile:
0.67%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 131.60 USD (1.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.08% (1 131.60 USD)
Per equità:
2.11% (2 209.69 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|84
|EURUSD
|48
|archived
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|1.6K
|EURUSD
|1K
|archived
|156
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|13K
|EURUSD
|3.4K
|archived
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +179.26 USD
Worst Trade: -181 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +809.96 USD
Massima perdita consecutiva: -492.74 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
