SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Fabio macoppi 02
Fabio Macoppi

Fabio macoppi 02

Fabio Macoppi
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 250 USD al mese
crescita dal 2025 3%
FBS-Real-7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
133
Profit Trade:
85 (63.90%)
Loss Trade:
48 (36.09%)
Best Trade:
179.26 USD
Worst Trade:
-180.55 USD
Profitto lordo:
4 685.41 USD (52 118 pips)
Perdita lorda:
-1 955.57 USD (35 721 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (809.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
878.95 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
72.25%
Massimo carico di deposito:
0.49%
Ultimo trade:
17 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
2.41
Long Trade:
79 (59.40%)
Short Trade:
54 (40.60%)
Fattore di profitto:
2.40
Profitto previsto:
20.53 USD
Profitto medio:
55.12 USD
Perdita media:
-40.74 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-492.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-560.05 USD (6)
Crescita mensile:
0.67%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 131.60 USD (1.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.08% (1 131.60 USD)
Per equità:
2.11% (2 209.69 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 84
EURUSD 48
archived 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 1.6K
EURUSD 1K
archived 156
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 13K
EURUSD 3.4K
archived 0
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +179.26 USD
Worst Trade: -181 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +809.96 USD
Massima perdita consecutiva: -492.74 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TitanFX-05
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
TitanFX-03
0.00 × 1
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
FTMO-Server3
0.00 × 9
Exness-Real14
0.00 × 6
AdmiralsGroup-Live3
0.00 × 2
TickmillEU-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 2
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 2
PepperstoneUK-Demo03
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 2
PurpleTradingSC-03Demo
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 251
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
VantageInternational-Live 8
0.00 × 2
DooFintech-Live 5
0.00 × 22
ICMarkets-Live03
0.00 × 8
BDSwissSC-Real05
0.00 × 3
NPBFX-Real
0.00 × 2
225 più
Non ci sono recensioni
2025.09.16 15:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 00:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.06 15:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.29 15:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.29 15:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
