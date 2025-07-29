SegnaliSezioni
Hans Raj Goswami

IMForexAC

Hans Raj Goswami
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 59%
FPMarketsLLC-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
451
Profit Trade:
442 (98.00%)
Loss Trade:
9 (2.00%)
Best Trade:
141.68 USD
Worst Trade:
-28.43 USD
Profitto lordo:
1 559.25 USD (1 593 039 pips)
Perdita lorda:
-41.32 USD (773 pips)
Vincite massime consecutive:
137 (808.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
808.87 USD (137)
Indice di Sharpe:
0.56
Attività di trading:
96.48%
Massimo carico di deposito:
14.81%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
50.46
Long Trade:
377 (83.59%)
Short Trade:
74 (16.41%)
Fattore di profitto:
37.74
Profitto previsto:
3.37 USD
Profitto medio:
3.53 USD
Perdita media:
-4.59 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-28.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-28.43 USD (1)
Crescita mensile:
16.18%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
30.08 USD (6.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.81% (31.40 USD)
Per equità:
25.73% (1 256.39 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XTIUSD 363
EURUSD.r 39
EURGBP.r 20
BTCUSD 14
USDJPY.r 9
AUDUSD.r 3
XAUUSD.r 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XTIUSD 1.2K
EURUSD.r 97
EURGBP.r 42
BTCUSD 147
USDJPY.r -1
AUDUSD.r 12
XAUUSD.r 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XTIUSD 89K
EURUSD.r 5.3K
EURGBP.r 3K
BTCUSD 1.4M
USDJPY.r -2
AUDUSD.r 180
XAUUSD.r 1.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +141.68 USD
Worst Trade: -28 USD
Vincite massime consecutive: 137
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +808.87 USD
Massima perdita consecutiva: -28.43 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 16:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.18 15:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 16:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 13:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 12:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 19:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 17:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 09:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 08:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 07:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 15:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 10:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 14:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
