Hans Raj Goswami

IMForexVC

Hans Raj Goswami
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 73%
FPMarketsLLC-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
487
Profit Trade:
472 (96.91%)
Loss Trade:
15 (3.08%)
Best Trade:
143.98 USD
Worst Trade:
-29.43 USD
Profitto lordo:
1 633.30 USD (1 545 137 pips)
Perdita lorda:
-48.09 USD (2 649 pips)
Vincite massime consecutive:
138 (858.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
858.86 USD (138)
Indice di Sharpe:
0.58
Attività di trading:
97.32%
Massimo carico di deposito:
15.37%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
50.61
Long Trade:
379 (77.82%)
Short Trade:
108 (22.18%)
Fattore di profitto:
33.96
Profitto previsto:
3.26 USD
Profitto medio:
3.46 USD
Perdita media:
-3.21 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-4.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-29.43 USD (1)
Crescita mensile:
17.44%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
31.32 USD (7.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.96% (1.05 USD)
Per equità:
26.53% (1 344.27 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XTIUSD 361
EURAUD 63
EURGBP 20
BTCUSD 14
AUDUSD 9
EURUSD 8
USDJPY 5
WTI 4
XAUUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XTIUSD 1.3K
EURAUD 64
EURGBP 43
BTCUSD 131
AUDUSD 18
EURUSD 42
USDJPY 0
WTI 5
XAUUSD 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XTIUSD 89K
EURAUD 6K
EURGBP 3K
BTCUSD 1.4M
AUDUSD 821
EURUSD 752
USDJPY 0
WTI 508
XAUUSD 1.6K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +143.98 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 138
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +858.86 USD
Massima perdita consecutiva: -4.48 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarketsLLC-Live
0.23 × 30
Exness-MT5Real
0.56 × 154
Exness-MT5Real3
1.89 × 18
ICMarketsSC-MT5
4.74 × 94
FBSTradestone-Real
7.32 × 34
RoboForex-Pro
9.95 × 275
ICTrading-MT5-4
12.05 × 316
Non ci sono recensioni
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 17:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.18 15:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 17:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 11:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 16:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 09:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 07:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 15:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 14:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 09:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 14:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
