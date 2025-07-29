SegnaliSezioni
Muhammad Fathir Adistyra Febrian

Adistyragold

Muhammad Fathir Adistyra Febrian
0 recensioni
Affidabilità
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 2%
WeMasterTrade-Virtual
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
109
Profit Trade:
41 (37.61%)
Loss Trade:
68 (62.39%)
Best Trade:
793.40 USD
Worst Trade:
-490.98 USD
Profitto lordo:
19 261.81 USD (138 083 pips)
Perdita lorda:
-17 077.66 USD (132 368 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (3 027.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 027.53 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
76.22%
Massimo carico di deposito:
2.14%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.61
Long Trade:
67 (61.47%)
Short Trade:
42 (38.53%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
20.04 USD
Profitto medio:
469.80 USD
Perdita media:
-251.14 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-1 981.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 892.38 USD (10)
Crescita mensile:
2.39%
Previsione annuale:
27.93%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
205.82 USD
Massimale:
3 590.38 USD (3.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.39% (3 500.51 USD)
Per equità:
0.73% (743.28 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD_ 85
GBPJPY_ 10
EURJPY_ 10
CHFJPY_ 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD_ 3K
GBPJPY_ -476
EURJPY_ -46
CHFJPY_ -307
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD_ 19K
GBPJPY_ -7.7K
EURJPY_ -631
CHFJPY_ -4.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +793.40 USD
Worst Trade: -491 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +3 027.53 USD
Massima perdita consecutiva: -1 981.63 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "WeMasterTrade-Virtual" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.08.26 21:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 18:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.21 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 12:42
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 19:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 07:50
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 14:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
