- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
37
Profit Trade:
9 (24.32%)
Loss Trade:
28 (75.68%)
Best Trade:
3 795.31 USD
Worst Trade:
-1 109.85 USD
Profitto lordo:
9 646.08 USD (7 165 pips)
Perdita lorda:
-19 419.86 USD (14 110 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (3 795.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 795.31 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.23
Attività di trading:
73.82%
Massimo carico di deposito:
1.73%
Ultimo trade:
11 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.81
Long Trade:
19 (51.35%)
Short Trade:
18 (48.65%)
Fattore di profitto:
0.50
Profitto previsto:
-264.16 USD
Profitto medio:
1 071.79 USD
Perdita media:
-693.57 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-6 409.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 409.35 USD (8)
Crescita mensile:
0.92%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12 110.55 USD
Massimale:
12 110.55 USD (8.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.07% (12 103.71 USD)
Per equità:
0.99% (1 465.90 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|USDJPY
|11
|NAT.GAS
|9
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-5.7K
|USDJPY
|-2.6K
|NAT.GAS
|-1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-5.3K
|USDJPY
|-1.5K
|NAT.GAS
|-104
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3 795.31 USD
Worst Trade: -1 110 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +3 795.31 USD
Massima perdita consecutiva: -6 409.35 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
ICMarketsSC-MT5
|2.22 × 195
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.37 × 987
|
Tickmill-Live
|2.37 × 11118
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.46 × 13
|
Aglobe-Live
|3.00 × 4
|
Exness-MT5Real5
|3.60 × 20
|
Exness-MT5Real3
|3.83 × 6
|
VantageInternational-Live
|4.25 × 4
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.88 × 8
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.24 × 33
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|6.13 × 211
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|7.82 × 38
|
Ava-Real 1-MT5
|7.85 × 176
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|7.99 × 166
