Daniil Shchukin

Algo Quant FX

Daniil Shchukin
0 recensioni
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -7%
Tickmill-Live
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
37
Profit Trade:
9 (24.32%)
Loss Trade:
28 (75.68%)
Best Trade:
3 795.31 USD
Worst Trade:
-1 109.85 USD
Profitto lordo:
9 646.08 USD (7 165 pips)
Perdita lorda:
-19 419.86 USD (14 110 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (3 795.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 795.31 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.23
Attività di trading:
73.82%
Massimo carico di deposito:
1.73%
Ultimo trade:
11 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.81
Long Trade:
19 (51.35%)
Short Trade:
18 (48.65%)
Fattore di profitto:
0.50
Profitto previsto:
-264.16 USD
Profitto medio:
1 071.79 USD
Perdita media:
-693.57 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-6 409.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 409.35 USD (8)
Crescita mensile:
0.92%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12 110.55 USD
Massimale:
12 110.55 USD (8.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.07% (12 103.71 USD)
Per equità:
0.99% (1 465.90 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 17
USDJPY 11
NAT.GAS 9
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -5.7K
USDJPY -2.6K
NAT.GAS -1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -5.3K
USDJPY -1.5K
NAT.GAS -104
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 795.31 USD
Worst Trade: -1 110 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +3 795.31 USD
Massima perdita consecutiva: -6 409.35 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.50 × 2
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
ICMarketsSC-MT5
2.22 × 195
ICMarketsSC-MT5-2
2.37 × 987
Tickmill-Live
2.37 × 11118
ICMarketsEU-MT5-5
2.46 × 13
Aglobe-Live
3.00 × 4
Exness-MT5Real5
3.60 × 20
Exness-MT5Real3
3.83 × 6
VantageInternational-Live
4.25 × 4
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
4.88 × 8
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.24 × 33
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
6.13 × 211
RoboForex-ECN
7.00 × 13
KuberaCapitalMarkets-Server
7.82 × 38
Ava-Real 1-MT5
7.85 × 176
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
7.99 × 166
Non ci sono recensioni
2025.09.22 12:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 02:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.04 15:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 14:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 01:42
Share of trading days is too low
2025.07.30 01:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.29 12:13
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 12:13
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 12:13
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.29 12:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.29 12:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Algo Quant FX
30USD al mese
-7%
0
0
USD
140K
USD
7
97%
37
24%
74%
0.49
-264.16
USD
8%
1:300
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.