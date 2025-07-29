- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
52
Profit Trade:
27 (51.92%)
Loss Trade:
25 (48.08%)
Best Trade:
99.50 USD
Worst Trade:
-62.12 USD
Profitto lordo:
1 268.00 USD (38 041 pips)
Perdita lorda:
-1 168.77 USD (27 107 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (149.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
149.59 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
26.72%
Massimo carico di deposito:
25.54%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
0.25
Long Trade:
11 (21.15%)
Short Trade:
41 (78.85%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
1.91 USD
Profitto medio:
46.96 USD
Perdita media:
-46.75 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-252.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-252.50 USD (5)
Crescita mensile:
-10.42%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
32.14 USD
Massimale:
391.41 USD (16.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.01% (391.41 USD)
Per equità:
3.95% (77.35 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|51
|NQ100.R
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|0
|NQ100.R
|100
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|934
|NQ100.R
|10K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +99.50 USD
Worst Trade: -62 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +149.59 USD
Massima perdita consecutiva: -252.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
Subs for cuan
Non ci sono recensioni
