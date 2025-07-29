SegnaliSezioni
You Sheng Kai

FFXX

You Sheng Kai
0 recensioni
Affidabilità
45 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 21%
CapitalFutures-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
809
Profit Trade:
485 (59.95%)
Loss Trade:
324 (40.05%)
Best Trade:
216.24 USD
Worst Trade:
-409.92 USD
Profitto lordo:
7 312.42 USD (450 767 pips)
Perdita lorda:
-7 111.92 USD (391 248 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (315.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
431.19 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
94.19%
Massimo carico di deposito:
123.44%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
60
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
0.20
Long Trade:
495 (61.19%)
Short Trade:
314 (38.81%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.25 USD
Profitto medio:
15.08 USD
Perdita media:
-21.95 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-102.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-556.34 USD (3)
Crescita mensile:
54.44%
Previsione annuale:
660.48%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
460.93 USD
Massimale:
987.58 USD (66.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
66.82% (987.58 USD)
Per equità:
39.10% (436.02 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDXXX 622
USDJPYXXX 90
SPX500 22
EURUSDXXX 11
XAGUSD_A9 11
XBRUSD_A9 9
NDAQ100 7
AUDCADXXX 5
CADJPYXXX 4
USDSEK_A9 3
EURNZDXXX 3
NZDJPYXXX 3
XTIUSD_A9 3
USDCNHXXX 2
USDZARXXX 2
EURJPYXXX 2
EURAUDXXX 2
NVDA.US 1
USDSGDXXX 1
USDCADXXX 1
GBPJPYXXX 1
KO.US 1
EURCHFXXX 1
AUDUSDXXX 1
NZDUSDXXX 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDXXX 242
USDJPYXXX 49
SPX500 -114
EURUSDXXX -22
XAGUSD_A9 62
XBRUSD_A9 -21
NDAQ100 3
AUDCADXXX -8
CADJPYXXX 30
USDSEK_A9 -12
EURNZDXXX 4
NZDJPYXXX 11
XTIUSD_A9 0
USDCNHXXX -5
USDZARXXX 7
EURJPYXXX 7
EURAUDXXX -21
NVDA.US -3
USDSGDXXX 0
USDCADXXX -2
GBPJPYXXX -1
KO.US -10
EURCHFXXX -2
AUDUSDXXX 7
NZDUSDXXX 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDXXX 37K
USDJPYXXX 6.3K
SPX500 -4.1K
EURUSDXXX 629
XAGUSD_A9 520
XBRUSD_A9 -625
NDAQ100 -836
AUDCADXXX -388
CADJPYXXX 2.3K
USDSEK_A9 -1.1K
EURNZDXXX 434
NZDJPYXXX 350
XTIUSD_A9 70
USDCNHXXX -1.2K
USDZARXXX 14K
EURJPYXXX 764
EURAUDXXX -1.6K
NVDA.US 7.3K
USDSGDXXX -5
USDCADXXX -293
GBPJPYXXX -195
KO.US 240
EURCHFXXX -71
AUDUSDXXX 365
NZDUSDXXX 14
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +216.24 USD
Worst Trade: -410 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +315.13 USD
Massima perdita consecutiva: -102.88 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalFutures-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.26 06:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 08:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.32% of days out of 308 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 02:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 04:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.34% of days out of 295 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 15:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 20:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 15:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 276 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 07:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 09:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.17 21:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.17 20:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 02:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 22:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.38% of days out of 263 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 08:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 03:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.38% of days out of 262 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 08:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 02:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 01:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 10:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 252 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FFXX
30USD al mese
21%
0
0
USD
1.1K
USD
45
0%
809
59%
94%
1.02
0.25
USD
67%
1:30
