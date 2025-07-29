- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
74
Profit Trade:
65 (87.83%)
Loss Trade:
9 (12.16%)
Best Trade:
10.04 USD
Worst Trade:
-12.20 USD
Profitto lordo:
236.04 USD (195 400 pips)
Perdita lorda:
-75.66 USD (5 507 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (37.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
45.36 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.46
Attività di trading:
2.72%
Massimo carico di deposito:
13.97%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
32 minuti
Fattore di recupero:
13.15
Long Trade:
39 (52.70%)
Short Trade:
35 (47.30%)
Fattore di profitto:
3.12
Profitto previsto:
2.17 USD
Profitto medio:
3.63 USD
Perdita media:
-8.41 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-12.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.20 USD (1)
Crescita mensile:
20.91%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.36 USD
Massimale:
12.20 USD (2.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.41% (11.48 USD)
Per equità:
10.70% (44.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|56
|BTCUSD
|18
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|127
|BTCUSD
|33
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|7.1K
|BTCUSD
|185K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.04 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +37.74 USD
Massima perdita consecutiva: -12.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
23 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
35USD al mese
53%
0
0
USD
USD
460
USD
USD
9
100%
74
87%
3%
3.11
2.17
USD
USD
11%
1:500