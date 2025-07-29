SegnaliSezioni
Matheus Tomoya Maeda

Slow and Safe

Matheus Tomoya Maeda
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 31%
Tickmill-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
38
Profit Trade:
35 (92.10%)
Loss Trade:
3 (7.89%)
Best Trade:
10.65 USD
Worst Trade:
-2.09 USD
Profitto lordo:
97.15 USD (13 460 pips)
Perdita lorda:
-2.88 USD (174 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (52.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
52.34 USD (22)
Indice di Sharpe:
1.26
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
30.55%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
45.11
Long Trade:
22 (57.89%)
Short Trade:
16 (42.11%)
Fattore di profitto:
33.73
Profitto previsto:
2.48 USD
Profitto medio:
2.78 USD
Perdita media:
-0.96 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.09 USD (1)
Crescita mensile:
11.60%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.13 USD
Massimale:
2.09 USD (0.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.58% (2.09 USD)
Per equità:
46.24% (183.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 37
USDCAD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 94
USDCAD 0
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 13K
USDCAD -18
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.65 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +52.34 USD
Massima perdita consecutiva: -2.09 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TickmillEU-Live
0.00 × 2
GoMarkets-Live
0.00 × 2
OxSecurities-Live
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 12
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
RannForex-Server
0.18 × 11
PlexyTrade-Server01
0.25 × 4
itexsys-Platform
0.33 × 6
Darwinex-Live
0.50 × 164
Exness-MT5Real8
0.55 × 11
ICMarketsSC-MT5-4
0.68 × 391
CapitalPointTrading-MT5-4
0.83 × 18
EquitiBrokerageSC-Live
0.87 × 103
RoboForex-ECN
0.90 × 72
ICTrading-MT5-4
1.00 × 9
VTMarkets-Live 2
1.20 × 5
Tickmill-Live
1.32 × 1733
StriforSVG-Live
2.00 × 8
ICMarkets-MT5-4
2.17 × 6
RazeGlobalMarkets-Server
2.33 × 3
FPMarketsLLC-Live
2.46 × 26
Coinexx-Live
2.59 × 22
ICMarketsSC-MT5-2
2.63 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
2.75 × 4
36 più
Non ci sono recensioni
2025.09.25 12:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 01:45
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 14:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 09:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 03:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 14:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.01 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 04:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 15:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 14:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 03:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 06:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 15:26
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.30 14:26
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.30 13:26
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.30 02:42
Share of trading days is too low
2025.07.30 02:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.30 02:42
High risk of negative slippage when copying deals
