- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
38
Profit Trade:
35 (92.10%)
Loss Trade:
3 (7.89%)
Best Trade:
10.65 USD
Worst Trade:
-2.09 USD
Profitto lordo:
97.15 USD (13 460 pips)
Perdita lorda:
-2.88 USD (174 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (52.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
52.34 USD (22)
Indice di Sharpe:
1.26
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
30.55%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
45.11
Long Trade:
22 (57.89%)
Short Trade:
16 (42.11%)
Fattore di profitto:
33.73
Profitto previsto:
2.48 USD
Profitto medio:
2.78 USD
Perdita media:
-0.96 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.09 USD (1)
Crescita mensile:
11.60%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.13 USD
Massimale:
2.09 USD (0.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.58% (2.09 USD)
Per equità:
46.24% (183.52 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|37
|USDCAD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|94
|USDCAD
|0
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|13K
|USDCAD
|-18
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.65 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +52.34 USD
Massima perdita consecutiva: -2.09 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Live
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 12
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
RannForex-Server
|0.18 × 11
|
PlexyTrade-Server01
|0.25 × 4
|
itexsys-Platform
|0.33 × 6
|
Darwinex-Live
|0.50 × 164
|
Exness-MT5Real8
|0.55 × 11
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.68 × 391
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.83 × 18
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.87 × 103
|
RoboForex-ECN
|0.90 × 72
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 9
|
VTMarkets-Live 2
|1.20 × 5
|
Tickmill-Live
|1.32 × 1733
|
StriforSVG-Live
|2.00 × 8
|
ICMarkets-MT5-4
|2.17 × 6
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.33 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|2.46 × 26
|
Coinexx-Live
|2.59 × 22
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.75 × 4
