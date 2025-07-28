- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
717
Profit Trade:
555 (77.40%)
Loss Trade:
162 (22.59%)
Best Trade:
253.30 USD
Worst Trade:
-325.20 USD
Profitto lordo:
10 691.46 USD (647 272 pips)
Perdita lorda:
-8 061.96 USD (201 029 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (423.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 175.05 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
72.14%
Massimo carico di deposito:
84.52%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
114
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.37
Long Trade:
458 (63.88%)
Short Trade:
259 (36.12%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
3.67 USD
Profitto medio:
19.26 USD
Perdita media:
-49.77 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-935.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 434.10 USD (5)
Crescita mensile:
181.05%
Algo trading:
17%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
259.89 USD
Massimale:
1 922.84 USD (48.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
92.27% (1 922.84 USD)
Per equità:
67.64% (570.85 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|Gold
|697
|EURUSD
|6
|ETHUSD
|6
|BTCUSD
|5
|XAUUSD
|3
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|Gold
|2.4K
|EURUSD
|-40
|ETHUSD
|27
|BTCUSD
|193
|XAUUSD
|85
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|Gold
|24K
|EURUSD
|-614
|ETHUSD
|6.1K
|BTCUSD
|400K
|XAUUSD
|17K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +253.30 USD
Worst Trade: -325 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +423.90 USD
Massima perdita consecutiva: -935.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTrend-Trade5
|0.00 × 4
|
XMGlobal-Real 16
|0.00 × 1
|
VitalMarkets-Live
|0.00 × 8
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 99
|
CapitalComBY-Real
|0.00 × 5
|
BullSphereLimited-Live-UK-3
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 8
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 13
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 16
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 22
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 26
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
QuantixFS-Live2
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
AudentiaCapital-Live
|0.00 × 6
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
GMI-Live08
|0.00 × 63
|
LirunexLimited-Live
|0.00 × 24
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 24
|
InfinoxCapital-Live04
|0.00 × 3
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 75
|
Exness-Real15
|0.00 × 80
|
Exness-Real25
|0.00 × 22
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|0.00 × 10
When I'm not trading manually, the EA works.
This gold trading strategy uses the CCI indicator and EMA 21 and 50 to initiate, averaging, and close the trades.
I consistently withdraw and maintain the balance of USD 500 each month.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-32%
0
0
USD
USD
688
USD
USD
12
17%
717
77%
72%
1.32
3.67
USD
USD
92%
1:500