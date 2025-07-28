SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / PinaColada
Tony Franciscus Jans

PinaColada

Tony Franciscus Jans
0 recensioni
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -32%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
717
Profit Trade:
555 (77.40%)
Loss Trade:
162 (22.59%)
Best Trade:
253.30 USD
Worst Trade:
-325.20 USD
Profitto lordo:
10 691.46 USD (647 272 pips)
Perdita lorda:
-8 061.96 USD (201 029 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (423.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 175.05 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
72.14%
Massimo carico di deposito:
84.52%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
114
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.37
Long Trade:
458 (63.88%)
Short Trade:
259 (36.12%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
3.67 USD
Profitto medio:
19.26 USD
Perdita media:
-49.77 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-935.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 434.10 USD (5)
Crescita mensile:
181.05%
Algo trading:
17%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
259.89 USD
Massimale:
1 922.84 USD (48.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
92.27% (1 922.84 USD)
Per equità:
67.64% (570.85 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
Gold 697
EURUSD 6
ETHUSD 6
BTCUSD 5
XAUUSD 3
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
Gold 2.4K
EURUSD -40
ETHUSD 27
BTCUSD 193
XAUUSD 85
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
Gold 24K
EURUSD -614
ETHUSD 6.1K
BTCUSD 400K
XAUUSD 17K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +253.30 USD
Worst Trade: -325 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +423.90 USD
Massima perdita consecutiva: -935.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexTrend-Trade5
0.00 × 4
XMGlobal-Real 16
0.00 × 1
VitalMarkets-Live
0.00 × 8
TitanFX-Demo01
0.00 × 99
CapitalComBY-Real
0.00 × 5
BullSphereLimited-Live-UK-3
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 8
Axi-US12-Live
0.00 × 13
OctaFX-Real10
0.00 × 16
TickmillEU-Live
0.00 × 22
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 26
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
QuantixFS-Live2
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
AudentiaCapital-Live
0.00 × 6
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
GMI-Live08
0.00 × 63
LirunexLimited-Live
0.00 × 24
Just2Trade-Real3
0.00 × 24
InfinoxCapital-Live04
0.00 × 3
FOXMarkets-Live
0.00 × 75
Exness-Real15
0.00 × 80
Exness-Real25
0.00 × 22
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
0.00 × 10
927 più
When I'm not trading manually, the EA works.

This gold trading strategy uses the CCI indicator and EMA 21 and 50 to initiate, averaging, and close the trades.

I consistently withdraw and maintain the balance of USD 500 each month.
Non ci sono recensioni
2025.10.08 05:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 04:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 04:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 08:26
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 07:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.30 07:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 07:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 13:55
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 20:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 19:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 12:19
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 11:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 10:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 00:43
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.13 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 18:34
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 09:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.