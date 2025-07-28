- Crescita
Trade:
5 413
Profit Trade:
3 853 (71.18%)
Loss Trade:
1 560 (28.82%)
Best Trade:
1 020.00 BRL
Worst Trade:
-1 210.00 BRL
Profitto lordo:
116 716.34 BRL (325 205 065 pips)
Perdita lorda:
-122 976.15 BRL (310 031 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (1 257.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
2 114.00 BRL (27)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.73%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
21 minuti
Fattore di recupero:
-0.48
Long Trade:
2 634 (48.66%)
Short Trade:
2 779 (51.34%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-1.16 BRL
Profitto medio:
30.29 BRL
Perdita media:
-78.83 BRL
Massime perdite consecutive:
12 (-1 830.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-1 895.00 BRL (8)
Crescita mensile:
-3.30%
Previsione annuale:
-40.09%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7 334.81 BRL
Massimale:
12 976.00 BRL (6.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.21% (12 928.00 BRL)
Per equità:
0.79% (1 591.00 BRL)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|WINQ25
|267
|WINV25
|231
|WINM25
|186
|PETR4
|6
|PRIO3
|2
|BOVA11
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|WINQ25
|-13K
|WINV25
|-18K
|WINM25
|-6.7K
|PETR4
|-117
|PRIO3
|7
|BOVA11
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|WINQ25
|-89K
|WINV25
|-72K
|WINM25
|-60K
|PETR4
|-43
|PRIO3
|10
|BOVA11
|-6
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 020.00 BRL
Worst Trade: -1 210 BRL
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +1 257.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -1 830.00 BRL
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GenialInvestimentos-PRD
|2.45 × 53
|
XPMT5-PRD
|5.15 × 275
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
45USD al mese
-3%
0
0
USD
USD
196K
BRL
BRL
22
99%
5 413
71%
100%
0.94
-1.16
BRL
BRL
6%
1:1