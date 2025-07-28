SegnaliSezioni
Rafael Gazzinelli

Sinal EAs de teste

Rafael Gazzinelli
0 recensioni
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 45 USD al mese
crescita dal 2025 -3%
XPMT5-PRD
1:1
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5 413
Profit Trade:
3 853 (71.18%)
Loss Trade:
1 560 (28.82%)
Best Trade:
1 020.00 BRL
Worst Trade:
-1 210.00 BRL
Profitto lordo:
116 716.34 BRL (325 205 065 pips)
Perdita lorda:
-122 976.15 BRL (310 031 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (1 257.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
2 114.00 BRL (27)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.73%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
21 minuti
Fattore di recupero:
-0.48
Long Trade:
2 634 (48.66%)
Short Trade:
2 779 (51.34%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-1.16 BRL
Profitto medio:
30.29 BRL
Perdita media:
-78.83 BRL
Massime perdite consecutive:
12 (-1 830.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-1 895.00 BRL (8)
Crescita mensile:
-3.30%
Previsione annuale:
-40.09%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7 334.81 BRL
Massimale:
12 976.00 BRL (6.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.21% (12 928.00 BRL)
Per equità:
0.79% (1 591.00 BRL)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WINQ25 267
WINV25 231
WINM25 186
PETR4 6
PRIO3 2
BOVA11 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WINQ25 -13K
WINV25 -18K
WINM25 -6.7K
PETR4 -117
PRIO3 7
BOVA11 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WINQ25 -89K
WINV25 -72K
WINM25 -60K
PETR4 -43
PRIO3 10
BOVA11 -6
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 020.00 BRL
Worst Trade: -1 210 BRL
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +1 257.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -1 830.00 BRL

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GenialInvestimentos-PRD
2.45 × 53
XPMT5-PRD
5.15 × 275
Non ci sono recensioni
2025.09.11 17:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 14:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 21:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 13:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.79% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 21:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 19:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 18:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.79% of days out of 126 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 15:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 22:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 14:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 18:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.81% of days out of 123 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 22:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 21:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 20:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 15:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.84% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 14:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 18:35
Share of days for 80% of growth is too low
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.