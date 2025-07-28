SegnaliSezioni
Agus Budijono

ELight Capital

Agus Budijono
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 19%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
227
Profit Trade:
124 (54.62%)
Loss Trade:
103 (45.37%)
Best Trade:
16.99 USD
Worst Trade:
-16.55 USD
Profitto lordo:
401.51 USD (396 000 pips)
Perdita lorda:
-389.94 USD (372 325 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (7.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
41.23 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
11.32%
Massimo carico di deposito:
18.45%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.17
Long Trade:
156 (68.72%)
Short Trade:
71 (31.28%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.05 USD
Profitto medio:
3.24 USD
Perdita media:
-3.79 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-30.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-30.11 USD (4)
Crescita mensile:
-27.72%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.96 USD
Massimale:
69.34 USD (55.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.91% (69.34 USD)
Per equità:
25.18% (18.92 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US100Cash 227
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US100Cash 12
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US100Cash 24K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.99 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +7.78 USD
Massima perdita consecutiva: -30.11 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.25 00:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.05% of days out of 95 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 12:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 14:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.08% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 12:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 15:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 13:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 07:10
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.01 17:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.22 07:05
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 19:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 14:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 01:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 13:58
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 14:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 16:22
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 13:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 14:02
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 09:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 14:50
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 00:06
Share of days for 80% of growth is too low
