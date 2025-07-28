SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Apex EA 5 V2
Botond Ratonyi

Apex EA 5 V2

Botond Ratonyi
0 recensioni
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -4%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
13 (41.93%)
Loss Trade:
18 (58.06%)
Best Trade:
11.55 USD
Worst Trade:
-8.57 USD
Profitto lordo:
57.79 USD (5 467 pips)
Perdita lorda:
-75.91 USD (7 011 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (22.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22.59 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.10
Attività di trading:
66.43%
Massimo carico di deposito:
1.95%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.28
Long Trade:
20 (64.52%)
Short Trade:
11 (35.48%)
Fattore di profitto:
0.76
Profitto previsto:
-0.58 USD
Profitto medio:
4.45 USD
Perdita media:
-4.22 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-28.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-28.92 USD (6)
Crescita mensile:
-1.85%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
48.37 USD
Massimale:
64.42 USD (12.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.46% (64.30 USD)
Per equità:
3.43% (16.39 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCHF 10
EURUSD 7
NZDUSD 6
USDCAD 4
GBPUSD 4
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCHF 1
EURUSD -4
NZDUSD -14
USDCAD -2
GBPUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCHF 160
EURUSD -273
NZDUSD -1.3K
USDCAD -273
GBPUSD 163
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.55 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +22.59 USD
Massima perdita consecutiva: -28.92 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 13
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
Exness-MT5Real10
0.00 × 5
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
VantageInternational-Live 4
0.29 × 73
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FusionMarkets-Live
0.62 × 175
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ICMarketsSC-MT5-4
0.83 × 4360
ICMarketsSC-MT5-2
0.86 × 4702
itexsys-Platform
1.00 × 4
TitanFX-MT5-01
1.00 × 10
Alpari-MT5
1.04 × 54
Exness-MT5Real5
1.14 × 35
ICMarketsSC-MT5
1.16 × 147
Exness-MT5Real31
1.17 × 6
BlackBullMarkets-Live
1.25 × 32
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
OxSecurities-Live
1.50 × 2
36 più
Non ci sono recensioni
2025.09.25 14:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.22 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 14:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 07:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 22:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 16:27
Share of trading days is too low
2025.07.28 16:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.28 15:27
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 15:27
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 15:27
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.28 15:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.28 15:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
