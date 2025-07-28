- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
13 (41.93%)
Loss Trade:
18 (58.06%)
Best Trade:
11.55 USD
Worst Trade:
-8.57 USD
Profitto lordo:
57.79 USD (5 467 pips)
Perdita lorda:
-75.91 USD (7 011 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (22.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22.59 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.10
Attività di trading:
66.43%
Massimo carico di deposito:
1.95%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.28
Long Trade:
20 (64.52%)
Short Trade:
11 (35.48%)
Fattore di profitto:
0.76
Profitto previsto:
-0.58 USD
Profitto medio:
4.45 USD
Perdita media:
-4.22 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-28.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-28.92 USD (6)
Crescita mensile:
-1.85%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
48.37 USD
Massimale:
64.42 USD (12.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.46% (64.30 USD)
Per equità:
3.43% (16.39 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCHF
|10
|EURUSD
|7
|NZDUSD
|6
|USDCAD
|4
|GBPUSD
|4
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCHF
|1
|EURUSD
|-4
|NZDUSD
|-14
|USDCAD
|-2
|GBPUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCHF
|160
|EURUSD
|-273
|NZDUSD
|-1.3K
|USDCAD
|-273
|GBPUSD
|163
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.55 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +22.59 USD
Massima perdita consecutiva: -28.92 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 13
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 5
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
VantageInternational-Live 4
|0.29 × 73
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.62 × 175
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.83 × 4360
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.86 × 4702
|
itexsys-Platform
|1.00 × 4
|
TitanFX-MT5-01
|1.00 × 10
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
Exness-MT5Real5
|1.14 × 35
|
ICMarketsSC-MT5
|1.16 × 147
|
Exness-MT5Real31
|1.17 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|1.25 × 32
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
OxSecurities-Live
|1.50 × 2
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-4%
0
0
USD
USD
482
USD
USD
9
100%
31
41%
66%
0.76
-0.58
USD
USD
12%
1:500