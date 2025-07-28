- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 963
Profit Trade:
1 442 (73.45%)
Loss Trade:
521 (26.54%)
Best Trade:
3 820.00 USD
Worst Trade:
-730.14 USD
Profitto lordo:
27 125.17 USD (529 686 pips)
Perdita lorda:
-15 399.24 USD (546 060 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (86.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 340.17 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
63.48%
Massimo carico di deposito:
28.32%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
81
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
2.85
Long Trade:
1 298 (66.12%)
Short Trade:
665 (33.88%)
Fattore di profitto:
1.76
Profitto previsto:
5.97 USD
Profitto medio:
18.81 USD
Perdita media:
-29.56 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-3 542.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 113.98 USD (10)
Crescita mensile:
27.69%
Previsione annuale:
335.96%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4 113.98 USD (19.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.60% (4 113.98 USD)
Per equità:
63.53% (8 738.12 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1963
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|12K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-16K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3 820.00 USD
Worst Trade: -730 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +86.79 USD
Massima perdita consecutiva: -3 542.73 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ETOMarkets-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
