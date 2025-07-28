SegnaliSezioni
Duong Sy Hiep

Mr louis no1

Duong Sy Hiep
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 45%
SuperFin-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 462
Profit Trade:
3 268 (73.24%)
Loss Trade:
1 194 (26.76%)
Best Trade:
2 503.71 USD
Worst Trade:
-1 758.28 USD
Profitto lordo:
77 623.30 USD (890 681 pips)
Perdita lorda:
-39 135.43 USD (949 037 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (97.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 316.61 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
94.28%
Massimo carico di deposito:
21.14%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
546
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
14.21
Long Trade:
2 223 (49.82%)
Short Trade:
2 239 (50.18%)
Fattore di profitto:
1.98
Profitto previsto:
8.63 USD
Profitto medio:
23.75 USD
Perdita media:
-32.78 USD
Massime perdite consecutive:
22 (-1 330.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 707.59 USD (21)
Crescita mensile:
21.63%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.91 USD
Massimale:
2 707.59 USD (2.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.64% (2 707.59 USD)
Per equità:
18.74% (19 154.43 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 4462
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 38K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -58K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 503.71 USD
Worst Trade: -1 758 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +97.26 USD
Massima perdita consecutiva: -1 330.45 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SuperFin-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.09.25 12:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.28 14:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.28 14:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.