Mukhiyardi

KHIYAR TMGM

Mukhiyardi
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 69%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
341
Profit Trade:
320 (93.84%)
Loss Trade:
21 (6.16%)
Best Trade:
16.15 USD
Worst Trade:
-57.15 USD
Profitto lordo:
655.20 USD (761 947 pips)
Perdita lorda:
-215.92 USD (116 743 pips)
Vincite massime consecutive:
52 (91.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
91.20 USD (52)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
49.73%
Massimo carico di deposito:
5.63%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
4.65
Long Trade:
223 (65.40%)
Short Trade:
118 (34.60%)
Fattore di profitto:
3.03
Profitto previsto:
1.29 USD
Profitto medio:
2.05 USD
Perdita media:
-10.28 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-78.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-78.95 USD (2)
Crescita mensile:
16.37%
Previsione annuale:
198.66%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
94.40 USD (27.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.56% (57.15 USD)
Per equità:
53.60% (597.48 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 268
BTCUSD 70
EURUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 375
BTCUSD 63
EURUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 33K
BTCUSD 612K
EURUSD 68
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.15 USD
Worst Trade: -57 USD
Vincite massime consecutive: 52
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +91.20 USD
Massima perdita consecutiva: -78.95 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Non ci sono recensioni
2025.09.23 09:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 15:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 14:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 09:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 16:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.28 13:20
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.07.28 11:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
