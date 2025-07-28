- Crescita
Trade:
341
Profit Trade:
320 (93.84%)
Loss Trade:
21 (6.16%)
Best Trade:
16.15 USD
Worst Trade:
-57.15 USD
Profitto lordo:
655.20 USD (761 947 pips)
Perdita lorda:
-215.92 USD (116 743 pips)
Vincite massime consecutive:
52 (91.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
91.20 USD (52)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
49.73%
Massimo carico di deposito:
5.63%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
4.65
Long Trade:
223 (65.40%)
Short Trade:
118 (34.60%)
Fattore di profitto:
3.03
Profitto previsto:
1.29 USD
Profitto medio:
2.05 USD
Perdita media:
-10.28 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-78.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-78.95 USD (2)
Crescita mensile:
16.37%
Previsione annuale:
198.66%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
94.40 USD (27.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.56% (57.15 USD)
Per equità:
53.60% (597.48 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|268
|BTCUSD
|70
|EURUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|375
|BTCUSD
|63
|EURUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|33K
|BTCUSD
|612K
|EURUSD
|68
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +16.15 USD
Worst Trade: -57 USD
Vincite massime consecutive: 52
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +91.20 USD
Massima perdita consecutiva: -78.95 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
