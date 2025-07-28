- Crescita
Trade:
133
Profit Trade:
30 (22.55%)
Loss Trade:
103 (77.44%)
Best Trade:
90.99 USD
Worst Trade:
-58.89 USD
Profitto lordo:
1 334.78 USD (44 896 pips)
Perdita lorda:
-2 248.77 USD (73 832 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (44.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
174.90 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.12
Attività di trading:
67.61%
Massimo carico di deposito:
6.72%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.91
Long Trade:
67 (50.38%)
Short Trade:
66 (49.62%)
Fattore di profitto:
0.59
Profitto previsto:
-6.87 USD
Profitto medio:
44.49 USD
Perdita media:
-21.83 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-283.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-283.78 USD (13)
Crescita mensile:
1.52%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 000.78 USD
Massimale:
1 000.78 USD (66.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
66.72% (1 000.78 USD)
Per equità:
6.29% (44.25 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|133
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-914
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-29K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +90.99 USD
Worst Trade: -59 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +44.06 USD
Massima perdita consecutiva: -283.78 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClub-MT5 Real Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-MetaTrader 5
|1.00 × 5
|
ICMarkets-MT5
|2.68 × 40
|
XMGlobal-MT5 2
|4.00 × 2
|
ForexClub-MT5 Real Server
|4.14 × 81
|
XMUK-MT5
|9.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|9.00 × 51
|
XMGlobal-MT5
|14.50 × 2
|
Swissquote-Server
|16.33 × 3
Non ci sono recensioni
