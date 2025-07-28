SegnaliSezioni
Varun Parkash

Jalwa 3

Varun Parkash
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
1 / 347 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 379%
Tickmill-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
422
Profit Trade:
321 (76.06%)
Loss Trade:
101 (23.93%)
Best Trade:
28.56 USD
Worst Trade:
-25.20 USD
Profitto lordo:
588.14 USD (4 240 775 pips)
Perdita lorda:
-426.76 USD (517 492 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (24.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
45.29 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
38.94%
Massimo carico di deposito:
90.29%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
5.56
Long Trade:
209 (49.53%)
Short Trade:
213 (50.47%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
0.38 USD
Profitto medio:
1.83 USD
Perdita media:
-4.23 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-6.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-27.96 USD (2)
Crescita mensile:
64.25%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.53 USD
Massimale:
29.02 USD (15.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.24% (21.54 USD)
Per equità:
38.87% (40.45 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 65
BTCUSD 54
XAUUSD 51
USDJPY 49
EURUSD 43
GBPJPY 34
EURJPY 23
XAGUSD 23
EURNZD 8
DOGEUSD 5
XAUEUR 4
ETHUSD 4
EURAUD 4
NZDJPY 3
AUDUSD 3
LTCUSD 2
NZDUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 22
BTCUSD 49
XAUUSD 70
USDJPY -27
EURUSD 16
GBPJPY 0
EURJPY 16
XAGUSD 53
EURNZD -9
DOGEUSD 2
XAUEUR 25
ETHUSD 1
EURAUD 6
NZDJPY -1
AUDUSD 1
LTCUSD 0
NZDUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 3.4K
BTCUSD 353K
XAUUSD 5.1K
USDJPY -2.4K
EURUSD 1.9K
GBPJPY 1.7K
EURJPY 1.8K
XAGUSD 955
EURNZD -1.5K
DOGEUSD 667
XAUEUR 2.2K
ETHUSD -1K
EURAUD 609
NZDJPY -150
AUDUSD 75
LTCUSD -39
NZDUSD 26
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +28.56 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +24.14 USD
Massima perdita consecutiva: -6.65 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real7
0.00 × 33
Darwinex-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
TickmillEU-Live
0.14 × 14
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
itexsys-Platform
0.75 × 4
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
ICMarkets-MT5
0.83 × 6
Markets.com-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Exness-MT5Real12
1.00 × 59
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Pepperstone-MT5-Live01
1.16 × 182
Hankotrade-Live
1.20 × 5
OxSecurities-Live
1.22 × 9
VTMarkets-Live
1.25 × 4
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
77 più
Manual trade with help of indicator 
Non ci sono recensioni
2025.09.23 13:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 09:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 08:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 07:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 06:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 04:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.23 09:34
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.05 13:48
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.05 13:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.05 11:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.05 11:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.05 10:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.05 10:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.04 14:57
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.04 14:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 13:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.30 13:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 10:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.30 10:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 07:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
