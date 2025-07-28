SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Growth
Lior Brandwein

Growth

Lior Brandwein
0 recensioni
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 -12%
FusionMarkets-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
199
Profit Trade:
136 (68.34%)
Loss Trade:
63 (31.66%)
Best Trade:
1 152.66 USD
Worst Trade:
-2 633.25 USD
Profitto lordo:
54 532.05 USD (487 747 pips)
Perdita lorda:
-28 475.75 USD (14 495 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (17 392.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17 392.37 USD (34)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
21.29%
Massimo carico di deposito:
23.17%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
4.74
Long Trade:
91 (45.73%)
Short Trade:
108 (54.27%)
Fattore di profitto:
1.92
Profitto previsto:
130.94 USD
Profitto medio:
400.97 USD
Perdita media:
-452.00 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-2 569.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 414.25 USD (3)
Crescita mensile:
1.44%
Previsione annuale:
17.46%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 543.12 USD
Massimale:
5 493.30 USD (33.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
81.51% (3 519.08 USD)
Per equità:
10.49% (4 711.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 186
GBPUSD 3
US500 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 27K
GBPUSD -60
US500 -181
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 2.3K
GBPUSD -31
US500 -761
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 152.66 USD
Worst Trade: -2 633 USD
Vincite massime consecutive: 34
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +17 392.37 USD
Massima perdita consecutiva: -2 569.96 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live
0.00 × 2
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
Valutrades-Live
0.50 × 2
GOMarketsMU-Live
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.15 × 13
PUPrime-Live
1.50 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.67 × 9
XM.COM-MT5
1.96 × 24
ICMarketsSC-MT5-2
2.32 × 395
ICMarketsSC-MT5-4
2.50 × 4
Darwinex-Live
2.57 × 49
ValutradesSeychelles-Live
3.00 × 2
RoboForex-ECN
4.39 × 64
FusionMarkets-Live
4.57 × 12185
VantageInternational-Live 4
5.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
TitanFX-MT5-01
6.29 × 7
TASS-Live
6.35 × 34
Tradestone-Real
6.99 × 529
GBEbrokers-LIVE
7.81 × 26
VolansTrade-Server
10.04 × 47
AMarkets-Real
14.29 × 28
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.08.19 08:32
No swaps are charged
2025.08.19 08:32
No swaps are charged
2025.08.19 08:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.08.17 18:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 15:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.29 06:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.28 10:20
A large drawdown may occur on the account again
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Growth
100USD al mese
-12%
0
0
USD
38K
USD
19
92%
199
68%
21%
1.91
130.94
USD
82%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.