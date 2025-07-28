- Crescita
Trade:
168
Profit Trade:
87 (51.78%)
Loss Trade:
81 (48.21%)
Best Trade:
648.09 USD
Worst Trade:
-406.21 USD
Profitto lordo:
7 614.04 USD (555 610 pips)
Perdita lorda:
-6 704.39 USD (372 043 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (677.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 453.56 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
24.84%
Massimo carico di deposito:
26.65%
Ultimo trade:
32 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.66
Long Trade:
95 (56.55%)
Short Trade:
73 (43.45%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
5.41 USD
Profitto medio:
87.52 USD
Perdita media:
-82.77 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-1 090.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 090.79 USD (10)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
-2.70%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
741.66 USD
Massimale:
1 368.20 USD (2.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.62% (1 368.20 USD)
Per equità:
0.66% (340.82 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GER30
|77
|XAUUSD
|59
|ETHUSD
|18
|BTCUSD
|12
|CHFJPY
|1
|EURUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GER30
|1K
|XAUUSD
|883
|ETHUSD
|-788
|BTCUSD
|-183
|CHFJPY
|1
|EURUSD
|-29
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GER30
|18K
|XAUUSD
|33K
|ETHUSD
|-38K
|BTCUSD
|171K
|CHFJPY
|8
|EURUSD
|-113
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +648.09 USD
Worst Trade: -406 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +677.59 USD
Massima perdita consecutiva: -1 090.79 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MavenTrade-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
An intraday scalper focused on Gold (XAU/USD) and GER40, using daily and monthly candles for bias and precision entries. I trade during London and New York sessions, follow strict risk management (max 1% open risk), and align my strategy to stay consistent and scale.
