Godstime Omosheyi Festus

FOG Strategy

Godstime Omosheyi Festus
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 2%
MavenTrade-Server
1:75
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
168
Profit Trade:
87 (51.78%)
Loss Trade:
81 (48.21%)
Best Trade:
648.09 USD
Worst Trade:
-406.21 USD
Profitto lordo:
7 614.04 USD (555 610 pips)
Perdita lorda:
-6 704.39 USD (372 043 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (677.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 453.56 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
24.84%
Massimo carico di deposito:
26.65%
Ultimo trade:
32 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.66
Long Trade:
95 (56.55%)
Short Trade:
73 (43.45%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
5.41 USD
Profitto medio:
87.52 USD
Perdita media:
-82.77 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-1 090.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 090.79 USD (10)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
-2.70%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
741.66 USD
Massimale:
1 368.20 USD (2.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.62% (1 368.20 USD)
Per equità:
0.66% (340.82 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GER30 77
XAUUSD 59
ETHUSD 18
BTCUSD 12
CHFJPY 1
EURUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GER30 1K
XAUUSD 883
ETHUSD -788
BTCUSD -183
CHFJPY 1
EURUSD -29
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GER30 18K
XAUUSD 33K
ETHUSD -38K
BTCUSD 171K
CHFJPY 8
EURUSD -113
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +648.09 USD
Worst Trade: -406 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +677.59 USD
Massima perdita consecutiva: -1 090.79 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MavenTrade-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

An intraday scalper focused on Gold (XAU/USD) and GER40, using daily and monthly candles for bias and precision entries. I trade during London and New York sessions, follow strict risk management (max 1% open risk), and align my strategy to stay consistent and scale.
Non ci sono recensioni
2025.09.26 07:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.14 14:32
No swaps are charged
2025.09.14 14:32
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 07:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 09:46
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.22 09:05
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.28% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 18:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 08:42
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 16:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 13:43
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 18:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 16:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 12:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 07:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 07:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FOG Strategy
30USD al mese
2%
0
0
USD
51K
USD
10
0%
168
51%
25%
1.13
5.41
USD
3%
1:75
