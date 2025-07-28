SegnaliSezioni
Budi Setiawan S Si

Project 111

Budi Setiawan S Si
0 recensioni
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -2%
FBS-Real-10
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
668
Profit Trade:
491 (73.50%)
Loss Trade:
177 (26.50%)
Best Trade:
578.19 USD
Worst Trade:
-10 233.63 USD
Profitto lordo:
19 973.09 USD (62 831 pips)
Perdita lorda:
-21 416.42 USD (43 992 pips)
Vincite massime consecutive:
54 (1 341.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 597.71 USD (14)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
92.69%
Massimo carico di deposito:
24.11%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
109
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.14
Long Trade:
469 (70.21%)
Short Trade:
199 (29.79%)
Fattore di profitto:
0.93
Profitto previsto:
-2.16 USD
Profitto medio:
40.68 USD
Perdita media:
-121.00 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-3 385.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10 233.63 USD (1)
Crescita mensile:
8.66%
Previsione annuale:
105.11%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7 927.49 USD
Massimale:
10 233.63 USD (14.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.15% (10 233.63 USD)
Per equità:
14.56% (10 507.95 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURCHF 50
GBPNZD 49
NZDCAD 48
GBPUSD 41
EURNZD 38
EURAUD 37
GBPAUD 36
USDJPY 34
EURGBP 33
AUDCHF 27
AUDUSD 27
archived 25
NZDJPY 25
NZDUSD 23
EURJPY 20
GBPCAD 17
NZDCHF 17
EURCAD 16
USDCAD 16
CHFJPY 14
AUDJPY 13
EURUSD 13
USDCHF 12
AUDCAD 11
CADJPY 9
GBPJPY 8
GBPCHF 8
CADCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURCHF -3.4K
GBPNZD 1.4K
NZDCAD -852
GBPUSD 794
EURNZD -339
EURAUD 558
GBPAUD 546
USDJPY 386
EURGBP 270
AUDCHF 200
AUDUSD 325
archived -4.8K
NZDJPY 189
NZDUSD 231
EURJPY 372
GBPCAD 1K
NZDCHF 139
EURCAD 274
USDCAD 30
CHFJPY 148
AUDJPY 198
EURUSD 380
USDCHF 68
AUDCAD 165
CADJPY 70
GBPJPY 151
GBPCHF 53
CADCHF 10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURCHF -11K
GBPNZD 8.3K
NZDCAD -4.5K
GBPUSD 2.7K
EURNZD 627
EURAUD 3.1K
GBPAUD 2.8K
USDJPY -200
EURGBP 602
AUDCHF 527
AUDUSD 1.1K
archived 0
NZDJPY 920
NZDUSD 767
EURJPY 2.1K
GBPCAD 4.8K
NZDCHF 365
EURCAD 1.3K
USDCAD -99
CHFJPY 727
AUDJPY 968
EURUSD 1.3K
USDCHF 113
AUDCAD 756
CADJPY 340
GBPJPY 731
GBPCHF 143
CADCHF 27
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +578.19 USD
Worst Trade: -10 234 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 341.22 USD
Massima perdita consecutiva: -3 385.84 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AxiTrader-US09-Live
0.00 × 17
Alpari-Standard2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 6
STForex-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 8
TradersWay-Live
0.00 × 3
OctaFX-Real7
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 5
Maxco-Demo
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 29
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
FXOpen-Real2
0.00 × 1
FortFS-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.04 × 26
FXOpenUK-ECN Live Server
0.06 × 126
ICMarkets-Live02
0.07 × 15
EurotradeSA-Live01
0.15 × 241
Tickmill-Live02
0.18 × 127
168 più
This trading is using following trend with only two pairs active innone cycle of trading
Non ci sono recensioni
2025.09.15 23:35
No swaps are charged
2025.09.15 23:35
No swaps are charged
2025.09.15 05:21
No swaps are charged on the signal account
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.25 18:29
No swaps are charged on the signal account
2025.08.10 00:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.28 03:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.