Trade:
291
Profit Trade:
204 (70.10%)
Loss Trade:
87 (29.90%)
Best Trade:
104.48 USD
Worst Trade:
-27.24 USD
Profitto lordo:
734.51 USD (48 684 pips)
Perdita lorda:
-385.26 USD (45 548 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (18.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
172.79 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
95.65%
Massimo carico di deposito:
16.35%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.77
Long Trade:
150 (51.55%)
Short Trade:
141 (48.45%)
Fattore di profitto:
1.91
Profitto previsto:
1.20 USD
Profitto medio:
3.60 USD
Perdita media:
-4.43 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-126.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-126.12 USD (7)
Crescita mensile:
5.15%
Previsione annuale:
65.23%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.48 USD
Massimale:
126.12 USD (10.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.84% (126.12 USD)
Per equità:
28.85% (335.64 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|280
|EURJPY
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY
|343
|EURJPY
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY
|2.3K
|EURJPY
|875
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +104.48 USD
Worst Trade: -27 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +18.73 USD
Massima perdita consecutiva: -126.12 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|7.15 × 20
AFSID Group International.
