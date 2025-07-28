SegnaliSezioni
Revano Azka Akhmad

AFSID Group III

Revano Azka Akhmad
0 recensioni
Affidabilità
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 33 USD al mese
crescita dal 2025 35%
Headway-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
291
Profit Trade:
204 (70.10%)
Loss Trade:
87 (29.90%)
Best Trade:
104.48 USD
Worst Trade:
-27.24 USD
Profitto lordo:
734.51 USD (48 684 pips)
Perdita lorda:
-385.26 USD (45 548 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (18.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
172.79 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
95.65%
Massimo carico di deposito:
16.35%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.77
Long Trade:
150 (51.55%)
Short Trade:
141 (48.45%)
Fattore di profitto:
1.91
Profitto previsto:
1.20 USD
Profitto medio:
3.60 USD
Perdita media:
-4.43 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-126.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-126.12 USD (7)
Crescita mensile:
5.15%
Previsione annuale:
65.23%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.48 USD
Massimale:
126.12 USD (10.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.84% (126.12 USD)
Per equità:
28.85% (335.64 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY 280
EURJPY 11
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY 343
EURJPY 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY 2.3K
EURJPY 875
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +104.48 USD
Worst Trade: -27 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +18.73 USD
Massima perdita consecutiva: -126.12 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
HFMarketsSV-Live Server 11
7.15 × 20
AFSID Group International.
Non ci sono recensioni
2025.08.26 21:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.28 02:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
