- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
352
Profit Trade:
262 (74.43%)
Loss Trade:
90 (25.57%)
Best Trade:
171.63 USD
Worst Trade:
-28.78 USD
Profitto lordo:
807.43 USD (48 792 pips)
Perdita lorda:
-391.17 USD (38 609 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (15.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
274.37 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
93.27%
Massimo carico di deposito:
5.11%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
2.17
Long Trade:
145 (41.19%)
Short Trade:
207 (58.81%)
Fattore di profitto:
2.06
Profitto previsto:
1.18 USD
Profitto medio:
3.08 USD
Perdita media:
-4.35 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-191.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-191.53 USD (9)
Crescita mensile:
5.66%
Previsione annuale:
69.18%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
186.56 USD
Massimale:
191.53 USD (19.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.06% (191.53 USD)
Per equità:
10.99% (151.29 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY
|332
|GBPJPY
|20
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY
|403
|GBPJPY
|14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY
|8.2K
|GBPJPY
|2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +171.63 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +15.69 USD
Massima perdita consecutiva: -191.53 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|7.15 × 20
AFSID Group International.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
33USD al mese
42%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
15
100%
352
74%
93%
2.06
1.18
USD
USD
19%
1:500