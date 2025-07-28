SegnaliSezioni
Revano Azka Akhmad

AFSID Group II

Revano Azka Akhmad
0 recensioni
Affidabilità
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 33 USD al mese
crescita dal 2025 42%
Headway-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
352
Profit Trade:
262 (74.43%)
Loss Trade:
90 (25.57%)
Best Trade:
171.63 USD
Worst Trade:
-28.78 USD
Profitto lordo:
807.43 USD (48 792 pips)
Perdita lorda:
-391.17 USD (38 609 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (15.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
274.37 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
93.27%
Massimo carico di deposito:
5.11%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
2.17
Long Trade:
145 (41.19%)
Short Trade:
207 (58.81%)
Fattore di profitto:
2.06
Profitto previsto:
1.18 USD
Profitto medio:
3.08 USD
Perdita media:
-4.35 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-191.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-191.53 USD (9)
Crescita mensile:
5.66%
Previsione annuale:
69.18%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
186.56 USD
Massimale:
191.53 USD (19.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.06% (191.53 USD)
Per equità:
10.99% (151.29 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY 332
GBPJPY 20
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY 403
GBPJPY 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY 8.2K
GBPJPY 2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +171.63 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +15.69 USD
Massima perdita consecutiva: -191.53 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
HFMarketsSV-Live Server 11
7.15 × 20
AFSID Group International.
Non ci sono recensioni
2025.09.19 05:10
No swaps are charged
2025.09.19 05:10
No swaps are charged
2025.09.18 13:05
No swaps are charged on the signal account
2025.08.26 21:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.28 02:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.